Gymnasiasten zaubern fränkisches Menü

Das P-Seminar "Frankenmenü" des Kaspar-Zeuß-Gymnasiums lud am Samstag zu einem erstklassigen Sieben-Gänge-Menü in den Landgasthof Detsch. Dabei drehte sich alles rund um Spezialitäten aus dem Frankenland.

Gebeiztes fränkisches Saiblingsfilet trifft auf Kren-Äpfel und Crenada-Rum-Hölbela, Sellerie vom Grill auf gehobelte Franken-Birne, in Pale Ale Sud gegartes Strohschwein auf Wurzelgemüse und Schockerla: Der "Frankenschmaus im Detsch´n Haus" war ein Abend, der für so manch kulinarische Überraschung gut war. Den 14 Schülern des P-Seminars "Frankenmenü" unter Leitung von Ralf Rüger, standen die Freude und der Stolz über das so gute Gelingen des zauberhaften Abends ins Gesicht geschrieben.

Geschmackserlebnis

Aus dem "Bestem des Besten", was die fränkische Küche zu bieten hat, stellten die Zwölftklässler ein Sieben-Gänge-Menü zusammen, beim dem Geschmackserlebnis auf Geschmackserlebnis folgte.

Den Hauptgang bildete "ein feines Stück vom fränkischen Strohschwein im Malz-Pale-Ale-Sud, gegart mit Bioland-Gemüse und Schockerla". Eingebettet war dieser in eine Vorspeise mit "Saiblings-Filet aus dem Franken-Hanf-Rauch mit Bamberger Bio-Salat, Kren und Hölbela" sowie anschließend einer "Muskatkürbissuppe mit zimtigen Sauerteig-Brotstücken" und als Zwischengang "Gartenstadtsellerie vom Grill mit Karamell-Walnüssen und gehobelter Birne". Im Käsegang erwartete alle Feinschmecker "Oeffner Käse mit Hutzelbrot und Cadolzburger Haselnüssen", während sich alle Liebhaber süßer Köstlichkeiten danach an "Frankenwald-Honigeis mit Zigarren-Apfelstrudel, Storath Schokolade, Trauben und Sonnenblumen" erfreuen durften. Zur Verdauung gab es "Einkorn Kaffee mit Storath Praline" - ein Angebot, das von den rund 90 begeisterten Gästen dankbar angenommen wurde.

Mehr Gäste als erwartet

Eigentlich war der Abend nur für 55 feinschmeckende Besucher angedacht. "Der Zuspruch war aber so riesig, dass wir umplanen mussten", erzählt der Leiter des P-Seminars, Ralf Rüger. Um alle Anmeldungen unterzubringen, wurde der "Frankenschmaus" in den großen Saal verlegt. Nachdem die Besucher aufmerksam empfangen wurden - inklusive Parkplatzeinweisung, Garderoben-Service, Geleiten zum Platz - durften diese an den herbstlich dekorierten Tischen mit "fränkischer" Tischwäsche in Rot-Weiß Platz nehmen. Kredenzt wurde sogleich ein Aperitif, den es - wie alle Getränke zu den jeweiligen Gängen - jeweils auch in einer alkoholfreien Variante gab.

Vor dem Verwöhn-Menü hießen Adrian und Katharina alle Besucher willkommen. Dabei gingen sie kurz auf Hintergründe, Intention und Ablauf des mit Schuljahres-Beginn 2018 gestarteten, sich über eineinhalb Jahre erstreckenden P-Seminars ein.

Eineinhalb Jahre vorbereitet

Geplant, organisiert und zubereitet wurde das kulinarische Highlight unter fachkundiger Anleitung vom Team des Landgasthofs Detsch. "Zunächst einmal haben wir uns einen Überblick verschafft, welche Erzeugnisse aus dem Frankenland es überhaupt gibt, die in den Herbst passen", erinnerte sich Katharina, überrascht und begeistert von deren Vielfalt und Qualität. Nach sehr intensiven Recherchen ging es an die Vorbereitung und Planung. Die Arbeitsbereiche wurden in Gruppen unterteilt.

Zwischen den Gängen weihten Katharina und Adrian ihre Gäste in die Geheimnisse der kreativ angerichteten Gerichte mit durchaus ungewöhnlichen Zutatenzusammenstellungen ein. Dabei ließen sie auch fränkische Anekdoten einfließen. Für die stimmungsvolle musikalische Abrundung sorgte das Musikteam des KZG unter Leitung von Mario Götz.

Entstanden war die Seminar-Idee auf Anregung der IHK, ist doch Ralf Rüger Ansprechpartner des KZG für den Arbeitskreis Schule-Wirtschaft. Dieser zeigte sich am Ende sehr stolz auf die Gymnasiasten.

Ein riesen Spaß

Und deren Dank galt vor allem dem Team des Landgasthofes Detsch, das sie über ein Jahr tatkräftig unterstützt habe und ohne deren Hilfe diese Feierlichkeit nicht möglich gewesen wäre - vor allem Barbara Detsch und Manfred Schagar. "Es hat riesigen Spaß gemacht", bekundete Barbara Detsch. Jungen Leuten den Umgang mit Lebensmitteln zu vermitteln, sei ihr ein großes Anliegen, ebenso wie die Wertschätzung für die Berufe in dieser Branche.