Gymnasiasten verstehen sich auf die "Sprache der Zahlen und Formeln"

Kluge Köpfe sind sie allemal und sie jonglieren gekonnt mit Zahlen. Zahlreiche Schüler des Eberner Friedrich-Rückert-Gymnasiums haben sich in Mathematik-Wettbewerben gemessen. Einige führte der Weg sogar nach Budapest.Acht zum Teil internationale Mathematik-Wettbewerbe wurden an der Schule angeboten und es gab 35 Preisträger, die zum Teil mit herausragenden Ergebnissen aufwarteten: Grund genug für die Schulleitung, auf die Zahlen- und Formelvirtuosität der Schülerschaft stolz zu sein.Stellvertretender Schulleiter, Studiendirektor Steffen Schlüter, selbst Mathematiklehrer, stellte in einer kleinen Rede sein Fach auf die gleiche Stufe wie den Unterricht in Deutsch und den Fremdsprachen. Sprache werde gebraucht, um Dinge und Sachverhalte zu beschreiben und zu bereden; die Mathematik , die "Sprache der Zahlen und Formeln", brauche man als Ausdrucksmittel des logischen Denkens und der Naturwissenschaften mindestens genauso dringend als weitere Tür in die Welt.Mit Fleiß und Begabung, allein oder im Team, wurden von den Preisträgern auch die anspruchsvollsten Aufgaben angegangen und gelöst. Wo man sonst für das schulische Fortkommen oder für den Lehrer arbeitet, winkten nun Preise und Anerkennung von außerhalb der Schule, von Büchergutscheinen und mathematischen Spielzeugen bis zu Klassenfahrten und Auslandsreisen - es lohnte sich.Folgende Schüler aus den Jahrgangsstufen fünf bis zwölf sind Preisträger der Wettbewerbe Mohas, Känguru, Moby, Bundeswettbewerb, Mog, Bolyai-Team: Felix Reinwand, Max Reinwand, Nico Ryba, Hanna Jaksch, Emily Späth, Hannah Karl, Angelina Stribrny, Pia Schauer, Rose Baroness von Stackelberg, Lina Bogendörfer, Leon Seifert, Hannes Bock, Philip Schorr, Sören Weiß, Robert Herold , Michael Hoyesch, Julian Kreile, Noah Kühnlein, Maximilian Saffouri, Philipp Akimow, Nils Ritter, Michelle Leidner, Felix Dümig, Elen Di Maria, Annika Klehr, Miriam Ruppert, Finn Büchner, Robin Weier, Jorina Bühler, Ricarda Bühler, Lukas Mönch, Nina Fella, Marcus Menzel, Leon Schönecker und Tim Steger.Manche Schüler waren in verschiedenen Wettbewerben erfolgreich und haben mehrere Preise gewonnen.