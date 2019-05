Gymnasiasten starten in die Abiprüfungen

Mächtig aufgeregt waren am Dienstagmorgen die Schüler der zwölften Jahrgangsstufe des Gymnasiums Höchstadt. Die erste Abiturprüfung stand an, über fünf Stunden Drama und Lyrik lagen beim Deutschabitur vor den 98 jungen Erwachsenen. Lange Zeit zum Verschnaufen haben sie aber nicht: Bereits am Freitag geht es mit Mathematik weiter. Wie Schulleiter Roland Deinzer erklärt, gibt es heuer eine Besonderheit. Die Prüfung im Fach Französisch wird bayernweit am 10. Mai geschrieben. Alle anderen Prüfungen in den dritten schriftlichen Abiturfächern müssen am 8. Mai abgelegt werden. Ende des Monats werden die Schüler dann noch in zwei Fächern mündlich abgefragt. Foto: Yannick Hupfer