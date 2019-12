Bamberg 29.11.2019

Gymnasiasten geben Weihnachtskonzert

Das Kaiser-Heinrich-Gymnasium lädt am Mittwoch, 18. Dezember, um 19 Uhr, zu einem Weihnachtskonzert in die Obere Pfarre in Bamberg ein. Der gemischte Chor, das Vokal- und Percussionensemble, das Strei...