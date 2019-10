Gutzmer geht

Der Aufsichtsrat der Firma Schaeffler hat in seiner jüngsten Sitzung den bisherigen Technologievorstand und stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Peter Gutz-mer (65) verabschiedet. Nach 18 Jahren verlässt er Schaeffler und verabschiedet sich in den Ruhestand. "Mit seiner Innovationskraft hat Herr Professor Gutzmer unser Unternehmen nachhaltig geprägt. Ich danke ihm im Namen des Aufsichtsrates und der gesamten Schaeffler-Familie für sein leidenschaftliches Engagement. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Lebensweg alles Gute", sagt Georg Schaeffler, Familiengesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender, in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstandes der Schaeffler AG, ergänzt: "Professor Gutzmer hat das Technologiespektrum der Schaeffler Gruppe stetig weiterentwickelt, neue Mobilitätskonzepte gefördert, die Grundlagen für den Aufbau unseres Elektromobilitäts-Geschäftes gelegt und neue Partnerschaften geschaffen. Unter seiner Führung wurde die unternehmensweite IT zukunftsorientiert aufgestellt und der Bereich Digitalisierung geschaffen." Gutzmer wird dem Unternehmen noch für eine gewisse Zeit beratend zur Verfügung stehen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der scheidende Technologievorstand kann auf eine bewegte Karriere zurückblicken. Er studierte an der Universität Stuttgart Maschinenbau und promovierte anschließend in der Fachrichtung Verbrennungsmotoren. Nach sechs Jahren in der Forschung und anschließend 17 Jahren in verschiedenen Führungs- und Projektleitungsaufgaben bei Porsche startete Peter Gutzmer 2001 seine Karriere bei Schaeffler und zeichnete zunächst in der Geschäftsleitung für den Bereich Technische Produktentwicklung verantwortlich.

Von 2002 bis 2006 war er zusätzlich Vorsitzender der Geschäftsleitung der Firma LuK in Bühl, die heute unter dem Namen Schaeffler Automotive Buehl GmbH & Co. KG firmiert. Anschließend war er bis 2009 stellvertretender Vorsitzender der Division Automotive. Von 2009 bis 2011 übernahm er erneut eine weitere Verantwortung und leitete den Geschäftsbereich Motorsysteme im Bereich Powertrain bei Continental. Er richtete diesen Bereich neu aus und initiierte verschiedene strategische Gemeinschaftsprojekte von Schaeffler und Continental.

Mit der Umfirmierung zur Schaeffler AG im Jahr 2011 wurde er Vorstand Forschung und Entwicklung. Im Juni 2014 wurde Gutzmer zum Vorstand Technologie und zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden bestellt.

Nachfolger aus eigenen Reihen

Als Nachfolger von Gutzmer hat der Aufsichtsrat Uwe Wagner (54), bisher Leiter Forschung und Entwicklung Automotive OEM und Industrie, mit Wirkung zum 1. Oktober 2019 für eine Amtszeit von drei Jahren zum Mitglied des Schaeffler-Vorstands bestellt. Er übernimmt das Ressort Forschung und Entwicklung. "Wir freuen uns, dass wir erneut eine Schlüsselposition der Schaeffler-Gruppe mit einem Top-Talent aus dem eigenen Haus besetzen können. Uwe Wagner hat zuletzt in seiner Rolle als Leiter Forschung und Entwicklung gezeigt, wie sich Innovationskraft und Effizienz vereinen lassen", sagt Georg Schaeffler. red