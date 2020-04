Gutscheine gegen Krise

Die Gemeinde Knetzgau hat vor dem Hintergrund der Corona-Krise eine Spendenaktion ins Leben gerufen und appelliert an die Bürger, die keine finanziellen Einbußen erleiden müssen, zu helfen. Auf der anderen Seite gibt es viele Kleinunternehmen, Gaststätten und Einzelhändler, die in ihrer Existenz bedroht sind. Daher hat die Gemeinde Knetzgau einen Spendenaufruf gestartet und bittet um Un-terstützung. Jetzt ist Zusammenhalt gefragt, meint die Gemeinde: in der Familie, in der Arbeit, in der Gesellschaft und natürlich auch in den Kommunen. Bürgermeister Stefan Paulus betont: "Wir lassen unsere kleinen Geschäfte, Dienstleister und Gaststätten nicht im Stich. Die Gemeinde wird im großen Stil Gutscheine erwerben! Wir als Gemeinde wollen uns solidarisch zeigen und haben ein Spendenkonto ins Leben gerufen. Mit den eingegangenen Spenden wollen wir Menschen und Betriebe unterstützen, die besonders stark unter der Krise leiden. Jede Spende ist herzlich willkommen, und wir würden uns freuen, wenn Sie mithelfen, um zu helfen."Die Bankverbindung der Gemeinde Knetzgau bei der Raiffeisen-/Volksbank Haßberge eG lautet: DE 52 79363151 0000 600539, Verwendungszweck "Hilfsfonds Corona".

Stefan Paulus hat den Vorschlag unterbreitet, dass andere Kommunen sowie der Landkreis ähnlich verfahren und mithelfen, die Krise zu meistern. "Vielleicht finden sich weitere Unterstützer und Mitstreiter. Mir ist es wichtig, dass die kleinen Buchläden, das Kino in Zeil oder unsere vielen kleinen Gaststätten, Blumenläden und sonstige Einzelhändler sowie Regionalvermarkter gut aus dieser Krise kommen. Sollten diese Betriebe nicht mehr existieren, ginge ein großes Stück an Lebensqualität in unserer Region verloren", erklärt der Bürgermeister.

Für den ganzen Landkreis

Der Landrat, Kreistag, Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte haben inzwischen einen ähnlichen Aufruf an die heimische Bevölkerung gestartet, sich mit "unseren Betrieben" solidarisch zu zeigen und sie mit dem Erwerb von Gutscheinen zu unterstützen. Der Link https://helfen.gemeinsamdadurch.de/ zeigt laut Landratsamt in Haßfurt, wie sich Anbieter in diesem Gutschein-Shop registrieren können.

Der Landrat und die Bürgermeister appellieren an die Bevölkerung: "Unterstützen Sie den Einzelhandel, Restaurants, Dienstleister, Direktvermarkter und Hotels aus dem Landkreis Haßberge - besonders die, die durch die Einschränkungen ihren Betrieb nicht wie gewohnt aufrechterhalten können", heißt es in dem Appell zum Kauf von Gutscheinen. red