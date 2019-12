Gutscheine für einen "Advent für Dich"

Eine Pfarrei, die den Heiligen Martin zum Patron hat, sieht im Teilen mit anderen ihre besondere Berufung und Aufgabe. Und weil nicht jeder ein warmes Zuhause mit Familie und genug zu Essen hat, schenkt man Gutscheine für vorweihnachtliche Stunden und einen "Advent für Dich!?". Dazu lädt die Pfarrei St. Martin am Mittwoch, 4. Dezember, ab 17 Uhr in ihren Pfarrkeller in der Sattlertorstraße 2 ein (Zugang hinter den Glühweinbuden). Die Gutscheine sind erhältlich im ökumenischen Sozialladen in der Birkenfelderstraße 17, im Bürgerzentrum neben der Christuskirche in der Paul-Keller-Straße 17 sowie im Pfarrbüro St. Martin in der Hauptstraße 22 und im Pfarrbüro Verklärung Christi in der Jean-Paul-Straße 4. red