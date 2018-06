Guthaben abbauen

sb



Der Stadtrat hat am Donnerstag den Rahmen für den Haushaltsplan 2019 und den städtischen Investitionsplan verabschiedet. Demnach erhält die Stadtverwaltung ein Budget von 76 Millionen Euro . Bis zum Jahr 2022 will die Stadt insgesamt 88 Millionen Euro investieren. Daneben will sie ihre Kredite tilgen und ihr Guthaben zurückfahren. 72 Millionen Euro befanden sich zum Jahresende 2017 auf den Konten der Stadt.Diesen Betrag will Kämmerin Regina Eberwein in den nächsten Jahren auf die Hälfte reduzieren, wie sie in der Stadtratssitzung sagte. Die Stadt könne ihre Investitionen finanzieren, ohne neue Kredite aufnehmen zu müssen. Die Stadt müsse für ihre Guthaben schon Strafzinsen zahlen.Auch wenn die Einnahmen der Stadt derzeit gut sind, will Regina Eberwein an Budgets und Ausgabenkontrolle festhalten, wie sie sagte. Momentan erhalte die Stadt zwar hohe Steuervorauszahlungen, aber "es ist nicht gesagt, dass das Geld bei uns bleibt".Im mittelfristigen Investitionsplan sind 25 Millionen Euro für die Sanierung des Landestheaters vorgesehen, 13,7 Millionen Euro für Stadtentwicklung, 13,7 Millionen Euro für den Straßenbau, 11,8 Millionen Euro für Schulen, 10,5 Millionen Euro für Wohnen. Veranschlagt sind diese Summen in dem Zeitraum bis 2022. Noch nicht enthalten ist die Sanierung des Albertinums. Ob es gelingt, das Geld auszugeben, ist offen. Im laufenden Haushaltsjahr 2018 sollten insgesamt 31 Millionen für Investitionsprojekte ausgegeben werden. Abgeflossen sind bislang drei.