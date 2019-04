Gutes tun mit Solibrot

An drei Freitagen vor Ostern legten sich die Schüler des Herzogenauracher Liebfrauenhauses besonders ins Zeug. Neben ihrem regulären Unterricht verkauften die Schüler der fünften Klassen Solibrote an ihre Mitschüler und Lehrer. Einmal im Jahr findet diese Tätigkeit während der Fastenzeit statt.

Vor vielen Jahren startete das Hilfswerk "Misereor" mit dieser Aktion, um Spenden für die Arbeit in Entwicklungsländern zu sammeln. Der Leitgedanke dabei: Kleine Beträge können zusammengenommen Großes leisten. Durch den Erwerb eines oder mehrerer Solibrote hatten Schüler und Lehrer die Möglichkeit, Gutes zu tun und zu helfen - 50 Cent pro Brot werden an Misereor gespendet. In diesem Jahr geht die Spende nach El Salvador.

Wie auch in den Jahren zuvor unterstützte die Bäckerei Polster die Schule wieder tatkräftig und belieferte die Schüler mit weit über 600 Broten. Christian Polster wird bei der nächsten Schulversammlung zu Gast sein und von der Herstellung der Solibrote berichten.

Im Religionsunterricht nahmen die Fünftklässler die Lebensbedingungen in El Salvador und die Not der Einwohner genauer unter die Lupe. Ihre Erkenntnisse hielten sie auf Plakaten fest, übten Rollenspiele ein und teilten sie dann in einem Solibrot-Gottesdienst mit ihren Mitschülern. Gemeinsam wurde gebetet, gesungen und ein Blick darauf geworfen, wo die Spenden eingesetzt werden. Die Menschen in El Salvador werden dabei unterstützt, ihre Lebenssituation zu verbessern und zum Beispiel unwettersichere Häuser mit selbst hergestellten Lehmziegeln zu bauen.

Programm für Senioren

Im Anschluss an den Schülergottesdienst besuchten die fünften Klassen nachmittags die Bewohner des Altenheims des Liebfrauenhauses. Die Senioren wurden von den Schülern durch ein kleines Programm, das mit Liedern und Gedichten gefüllt wurde, unterhalten. Gemeinsam wurden Solibrote mit leckeren Aufstrichen gegessen, welche die Eltern der Klassen 5a und 5g vorbereitet hatten. Alt und Jung spielten gemeinsam Kartenspiele, auch der Klassiker "Mensch ärgere dich nicht" durfte nicht fehlen. Das Ergebnis der Aktion kann sich sehen lassen. In diesem Jahr wurden 677 Brote verkauft, zusammen mit kleinen Spenden ergibt sich der Betrag von 359,70 Euro. red