Gutes Jahr für Schützen

Bei der Hauptversammlung des Schützenvereins Fürstenstand Oesdorf gab es zahlreiche Ehrungen. Der Erste Vorstand Bernd Arold begrüßte vorab die Ehrenmitglieder Henriette und Erwin Ackermann, Reinhold Brunner, Fritz Hartmann und Hans Hilz sowie die Gemeinderäte Martin Schmitt, Eugen Gößwein und Peter Münch. Außerdem waren Oswald Frank und Franz Stilkerich vom Militärverein Oesdorf sowie Stefan Pihl, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Oesdorf, ebenso anwesend wie Martin Trautner, Vorstand des Schützenvereins Freischütz Wimmelbach. Ebenso begrüßt wurden die Schützenkönigin Carmen Trautner sowie Jugendkönigin Lara Arold.

Tag der offenen Tür ein Erfolg

Im Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr hob Arold unter anderem das Kesselfleischessen, den Kinderfasching, die Königsproklamation und die Jahreshauptversammlung hervor. Den Tag der offenen Tür im April sah er als Erfolg an. Ebenso haben das Grillfest und die Weihnachtsfeier stattgefunden.

Besonders erfreulich waren drei Hochzeiten unter den Vereinsmitgliedern. Stefan Großkopf, Katja Betz und Michael Schmidt wurden im vergangenen Jahr getraut.

Die zweite Schützenmeisterin Monika Keilholz berichtete vom Königsschießen 2019. 35 Schützen hatten im vergangenen Jahr daran teilgenommen. Insgesamt 26 aktive Trainingsschützen zählt der Verein momentan, davon 13 Schützen und 13 Jugendliche. Trainingsmeister wurde Edmund Büttner mit 19 Trainingseinheiten.

Die amtierenden Schützenkönige werden am 21. März 2020 mit dem traditionellen Fackelzug abgeholt, anschließend um 20 Uhr folgt die Proklamation der neuen Könige. Treffpunkt zum Fackelzug ist am Schützenheim in Oesdorf um 18 Uhr. Geplant für dieses Jahr ist daneben das Grillfest am 22. Mai, das Herbstfest am 10 Oktober sowie die Weihnachtsfeier am 5. Dezember.

Für die Ehrung langjähriger Mitglieder wurden während der Versammlung Ehrenurkunden und Anstecknadeln des Bayerischen Sportschützenbundes verliehen sowie je eine gute Flasche Wein überreicht. red