Der Awo-Bürgertreff lädt am Donnerstag, 11. April, um 16 Uhr zu einem Vortrag mit dem Thema "Gutes Hören ist bessere Teilhabe am Leben" ein. Philipp Röhm von Hörgeräte Geuter wird die Unterschiede von Hören und Verstehen erklären und darüber sprechen, was man unternehmen kann, um weiterhin gut zu hören. Anmeldungen sind bis zum 10. April entweder telefonisch unter 09562/4037283 oder im Treff erbeten. red