Unter dem Motto: "Gutes bewahren, Neues entdecken" veranstaltet das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes einen Kreativtag auf dem Betrieb von Adelgunde Gagel, Mühlteich 5, Loffeld. Dieser beginnt um 9 und endet um 15.30 Uhr. Erlebnisbäuerin Adelgunde Gagel gibt Anregungen und praktische Hinweise zum Experimentieren in der Marmeladen- und Geleezubereitung und zu eingelegtem Obst und Gemüse. Anschließend geht es auf zu einer Genusswanderung zu den Hochlandrindern am Staffelberg und einem Menü im Grünen mit verschiedenen leckeren Gerichten. Am Nachmittag bietet Angelika Herbst einen Workshop zum Thema "Kräuter kreativ verarbeiten" an. Beide Referentinnen sind auf dem Internetportal: "Wir Landfrauen! Qualität vom Hof" vertreten. Die Internetadresse lautet: www.qualitaet-vom-hof.de. Anmeldungen bis Freitag, 19. April, unter Telefon 089/55873160. Der Teilnehmerbeitrag ist vor Ort zu entrichten. red