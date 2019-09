Am Samstag, 28. September, findet von 13 bis 15 Uhr wieder ein Zwillingsbasar in der Peter-J.-Moll-Halle statt. Verkauft werden Kleidung, Zwillingswägen, Fahrräder, Spielsachen, Bücher, Zwillingsbuggys und vieles mehr. Der Erlös wird gespendet. Weitere Auskünfte gibt es per E-Mail zwillingsbasar-ste@gmx.de. red