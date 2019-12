Guter Start der Heitec Volleys Eltmann wird nicht belohnt

Die TV-Premiere der Eltmanner Bundesliga-Volleyballer ist daneben gegangen. Der Tabellenletzte unterlag am Donnerstagabend bei den Powervolleys Düren (8.) mit 1:3 (20:25, 25:20, 25:18, 25:18).

Die Heitec Volleys starteten furios, konnten ihr Niveau aber nicht halten. Die Dürener dagegen steigerten sich im Laufe der Partie und siegten am Ende verdient. "Düren hat sich reingekämpft und war in der Abwehr an vielen Bällen dran. Besonders Sebastian Gevert und Egor Bogachev haben uns unsere Grenzen aufgezeigt", sagte Heitec-Trainer Marco Donat.

Der Eltmanner Start war vielversprechend. Mit gutem Block- und entschlossenem Angriffsspiel hielten die Unterfranken die Gastgeber in Schach. Insbesondere Irfan Hamzagic zeigte sich im Angriff variabel. Nach dem vierten Aufschlagfehler der Dürener war Eltmann zur zweiten technischen Auszeit vorne (16:15). Beide Teams fanden im Laufe des Satzes immer mehr Sicherheit in der Annahme. Die Qualität im Aufschlag war dagegen noch nicht auf Bundesliganiveau. Beim Stand von 20:19 für Eltmann hatten die Dürener schon sechs Aufschlagfehler verzeichnet. Mit fünf Punkten in Folge stürmten dieHeitec Volleys zum Satzgewinn.

Die Gastgeber steigerten sich in Durchgang 2 im Aufschlagsspiel, während die Heitec Volleys in der Annahme nachließen. Folglich verschaffte sich Düren ein Vier-Punkte-Polster (11:7). Die Dürener nutzten ihre starke Phase, um den Vorsprung auszubauen (22:16). Den zweiten Satzball verwerteten die Powervolleys und holten sich mit 25:20 den Satzausgleich.

Eltmann fehlt die Leichtigkeit

Die Eltmanner suchten zu Beginn des dritten Satzes weiter nach der Leichtigkeit aus dem ersten Durchgang. Die Unterfranken mussten mehr für ihre Punkte arbeiten. Die Powervolleys forcierten ihr druckvolles Aufschlagsspiel, worauf die Eltmanner keine passende Antwort fanden.

Den Heitec Volleys fehlte in dieser Phase die Entschlossenheit im Angriff. Bei den Dürenern klappte fast alles: Sie punkteten per Lob, per Ass und hatten Glück, dass die Schiedsrichter einen Netzfehler fälschlicherweise zu ihren Gunsten auslegten (19:12). Entscheidend war das nicht mehr, denn der Vorsprung der Powervolleys war groß genug. Ein Eltmanner Comeback war ausgeschlossen. Den zweiten Satzball verwerteten die Dürener zum 2:1.

Die Gastgeber hatten zu Beginn von Satz 4 sofort wieder ihren Rhythmus. Egor Bogachev versenkte drei Asse und bescherte den Dürenern früh einen Vorsprung (7:3). Die Heitec Volleys kämpften sich zunächst zurück und profitierten dabei auch von Nachlässigkeiten der Powervolleys (7:7). Die Antwort folgte mit drei schnellen Punkten. Mit gut vorgetragenen Angriffen behaupteten die Gastgeber ihren Vorsprung (16:11, 20:16). Die Eltmanner steckten nicht auf, hielten dagegen, kamen aber nicht heran. So war es ein Ass der Dürener, was die Partie beendete (25:18). reu