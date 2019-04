Guter Saisonstart für Trieber und Redwitzer

Zum Saisonauftakt zog es die einige Mountainbiker aus dem Landkreis nach Schraudenbach, wo das erste Rennen des Franken-Cups stattfand.

Bei besten Bedingungen starteten insgesamt 160 Fahrer in den verschiedenen Altersklassen. In der U13 knüpfte die für den TV Redwitz startende Luna Will an ihre guten Leistungen des Vorjahrs an und stand nach vier Runden und sechs Kilometern ganz oben auf dem Podest. Ihr Bruder Linus Will schrammte in der U15 als Vierter knapp am Podest vorbei.

Mit Julian Hatzold stand ein weiterer Sportler des TV Redwitz auf dem ersten Podestplatz. Nach 15 Kilometern entschied er das Rennen der U17 für sich.

Eva Wagner (RVC Trieb), die in diesem Jahr in der U19 an den Start geht, musste sich lediglich der letztjährigen deutschen Meisterin im Sprint, Clara Brehm, geschlagen geben und belegte Platz 2. Stefanie Hess (ebenfalls RVC Trieb) schied in der zweiten Runde wegen eines Kettenrisses aus. Beim Rennen der Master 2 belegte Markus Honka (RVC Trieb) nach fünf Runden und 18 Kilometern Rang 10. Bei den Masters 1 bekam es der amtierende deutsche Meister Uli Schmittlutz (RVC Trieb) mit dem Ex-Langstrecken-Profi Christian Schneidawind zu tun. Schmittlutz verwies seinen Vereinskollegen Schneidawind auf Rang 2. In der gleichen Klasse wurde Simon Dörner (Trieb) Sechster. pesch