Guter-Junge-Konzert im Club Kaulberg

Am Samstag, 23. März, 20 Uhr, lädt das Nana-Theater im Club Kaulberg zum Guter-Junge-Konzert mit dem Bamberger Liedermacher Michael Bauer ein. In neuen und älteren Songs erzählt der Künstler von ungewöhnlichen Helden und Sperrmüllsofas, singt über das Daten von Hipsterjungs, Märchenbücher und vertont den Bamberger Kleinstadt-Blues. Mit seiner Mischung aus Folk, Pop und Soul entführt Bauer die Zuhörer in eine eigene kleine Welt. red