Gute Tat mit Sonnenblumen

Mit Sonnenblumen Gutes tun - diese originelle Idee hatte Michael Fischer aus Gehülz . Seit zwei Jahren legt er auf einer seiner landwirtschaftlichen Flächen ein Sonnenblumenfeld an. Der Erlös aus den verkauften Sonnenblumen kommt dem ortsansässigen Kindergarten St. Bonifatius Breitenloh zugute.Auf Wunsch der Familie Fischer wird das Geld zweckgebunden für Natur-Lehrmaterialien verwendet. So konnten die Erzieherinnen des katholischen Kindergartens St. Bonifatius Breitenloh von der Spende in Höhe von 600 Euro bereits einige interessante Sachbücher für die Kinder anschaffen.