Gute Tat: BBZ spendet an das Frauenhaus

Gemeinsinn statt Eigensinn - so kann man die Aktionen umschreiben, die die Klassen des Berufsbildungszentrums (BBZ) Münnerstadt alljährlich auf die Beine stellen, um eine caritative Einrichtung aus der näheren Umgebung zu unterstützen.

Die Idee der "Guten Tat" entstand schon vor über 15 Jahren. Die SMV beschloss damals, in jedem Schuljahr eine neue Einrichtung auszusuchen, die mit einer Geldspende bedacht werden soll. Da sechs Schularten am BBZ Münnerstadt unter einem Dach sind, entschied man sich, dass jedes Jahr eine andere Schulart einen Vorschlag machen darf, wem die Unterstützung zuteil werden soll. In diesem Jahr hatte die Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung das Vorschlagsrecht und wählte das Frauenhaus in Schweinfurt aus.

Im Lauf des Schuljahres waren die einzelnen Klassen aufgefordert durch unterschiedliche Aktionen die Spendenkasse zu füllen. So verkaufte zum Beispiel eine Klasse selbsthergestellte Marmeladen und Öle beim Adventsmarkt in Münnerstadt, eine andere bereitete in der Frühlingszeit ein Salatbuffet in der Mittagspause für die Mitschüler zu. Insgesamt kamen auf diese Weise 1876,34 Euro zusammen, die an das Frauenhaus übergeben wurden.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde, die noch von einer letzten Aktion einer Klasse (Kuchenverkauf) begleitet wurde, nahm Frau Brand vom Frauenhaus Schweinfurt das Geld von Oberstudienrätin Annette Neugebauer entgegen, die stellvertretend für den Fachbereich Ernährung und Versorgung die Aktion der "Guten Tat" in diesem Schuljahr begleitete. red