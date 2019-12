Gute Stimmung im Team der BuB

In der Aufstellungsversammlung von Bambergs unabhängigen Bürgern wurde sowohl die Oberbürgermeisterkandidatin Daniela Reinfelder als auch die Liste der 44 Kandidaten einstimmig verabschiedet. Jede Menge Kompetenz, Erfahrung und verschiedene Berufsgruppen zeichnen die 21 Frauen und 23 Männer aus. Von der Hausfrau bis zur Architektin, vom Koch bis zum Arzt sind viele Berufsgruppen aus allen gesellschaftlichen Bereichen vertreten.

"Unser Team, welches aus verschiedenen Teilen der Stadt kommt, wird sich für die Belange der Bürger in ganz Bamberg einsetzen", so Reinfelder. "Gemeinsam werden wir die erfolgreiche Arbeit der letzten sechs Jahre fortsetzen und wir können heute schon auf erfolgreich abgeschlossene Projekte, wie die gelungene Sanierung des Gaustadter Stadions, die Neuschaffung der Toilettenanlage am Gaustadter Friedhof, den Erhalt des Golfplatzes in Bamberg Ost und vieles mehr zurückblicken." Zukünftig werde der Fokus auf mehr Unterstützung für das Ehrenamt gelegt. "Wir brauchen einen Kümmerer, der die verschiedenen Belange der Vereine besser koordiniert", so Jörg Schmalfuß, der als Vorsitzender der FCE Bamberg 2010 an Platz 2 hinter Reinfelder antritt.

"Mehr Geld für Schulhaussanierungen und Hortplätze", ist das Anliegen von Andrea Wachter, die als Elternbeiratsvorsitzende in der Grundschule Wunderburg die Sorgen und Nöte der Eltern ganz genau kennt. "Sterbende Menschen zu begleiten ist mein großes Anliegen", sagt Jörg Cuno und verweist auf das Projekt "Sternenkinder Bayern" mit der Zentrale in Bamberg, um den trauernden Eltern in dieser schwierigen Zeit beizustehen.

Sabine König schließt auf Platz 44 die Liste. Als gelernte Krankenschwester und heute erfolgreiche Geschäftsführerin setzt sie sich ein: "Es müssen in Bamberg mehr und möglichst schnell Kurzzeitpflegeplätze entstehen und endlich der wichtige zentrale Pflegestützpunkt für Seniorinnen und Senioren geschaffen werden!" red