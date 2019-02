Gute Seele des Landratsamts geht in den Ruhestand

Wer ins Landratsamt Erlangen-Höchstadt wollte, kam zuerst zu ihr: Rund 18 Jahre lang hat die Neuhauserin Edeltraud Dürrbeck in der Poststelle des Landratsamtes gearbeitet. Dabei hat sie sich nicht nur um alles Postalische, das Zuteilen von Dienstwägen und Vermitteln des richtigen Ansprechpartners für die Anliegen der Anrufer gekümmert. Auch die Mitarbeiter sowie Besucher profitierten von ihrem Wissen um das Tagesgeschäft im Landratsamt. Seit Ende Januar ist nun Edeltraud Dürrbeck in Rente, teilt die Behörde mit. "Sie verfügt über langjährige Erfahrung und hat ihr Wissen anderen stets gern weitergegeben. Das machte sie zu einer wertvollen Mitarbeiterin an einem solch zentralen Knotenpunkt wie der Poststelle", lobte Landrat Alexander Tritthart (CSU) bei ihrer Verabschiedung, die kürzlich im Landratsamt stattfand, und wünschte ihr für ihren Ruhestand alles Gute. red