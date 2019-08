Gute-Laune-Songs zum Mitsingen

Sommer, Sonne und viel Musik: Geraldino, der quirlige Kinderliedermacher aus Nürnberg, und das heimliche Tastengenie Reiner Wahnsinn begeistern Klein und Groß - demnächst auch in Erlangen.

Verrückte Reise um die Welt

Dafür kommen sie am Freitag, 16. August, um 16 Uhr zum Amphitheater im Park der Villa, Äußere Brucker Straße 49 in Erlangen. Das Publikum macht eine verrückte Reise um die Welt, trifft den Luftmatratzenkapitän und kommt beim Ritt durch die weite Wüste so richtig ins Schwitzen!

Für Kinder ab 4 jahren

Kinder ab 4 Jahren sind willkommen. Veranstalter ist die Stadt Erlangen/Kinderkulturbüro im Amt für Soziokultur in Kooperation mit dem Kinderkulturtag im E-Werk. Bei ungeeignetem Wetter findet die Veranstaltung im E-Werk-Saal statt. Information erhalten Interessierte im Zweifelsfall ab 13 Uhr unter www.kinderkalender-erlangen.de . Hier können Karten auch direkt online gekauft und ausgedruckt werden. red