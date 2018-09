Gute Laune mit der Ukulele

Die Ukulele ist ein vielseitiges Instrument, das mit seinem unbeschwerten Sound sofort gute Laune verbreitet und sich einfach erlernen lässt. Schon nach kürzester Zeit lassen sich Lieder und der eigene Gesang begleiten. Deshalb sind auch Kinder schnell von dem leichten, handlichen viersaitigen Zupfinstrument begeistert und motiviert. Am Samstag, 6. Oktober, bietet Dozent und Lehrer der Ukahuna-Ukulele-Schule Andreas Rottmann in der Schule einen Kinderschnupperkurs, einen Erwachsenen-Anfängerkurs und einen Liedbegleitkurs an. Instrumente werden gestellt. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-coburg.net oder per Telefon 09566/8299. red