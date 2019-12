Gute Laune im Ausweichquartier

Der Duft von Glühwein und Bratwürsten lag in der Luft. Mit seinem "Winterzauber" machte Steppach deutlich, dass weihnachtliche Stimmung auch einem Feuerwehrhaus festlichen Glanz verleihen kann. Wegen des angekündigten Sturms fand das vorweihnachtliche Event nicht wie geplant auf dem festlich beleuchteten Merksplatz in der Ortsmitte statt, sondern wurde spontan auf das Gelände der Feuerwehr verlegt. In der Fahrzeughalle fanden die Stände der Steppacher Landfrauen Platz. Allerlei selbst Gebasteltes, Handarbeiten und Schmuck wurden angeboten. Im Umkreis der wärmenden Öfen verbreitete vor der Halle der Posaunenchor eine stimmungsvolle Atmosphäre. Foto: Evi Seeger