"Gute Laune" gegen die Coronakrise

Der Westheimer Künstler Hannes Betz hat eine Skulptur mit dem Titel "Gute Laune" geschaffen. Die Corona-Krise brachte ihn nach eigenen Angaben auf diese Idee. Dazu bearbeitete er einen Baum, der gefällt werden musste, sägte den Baumstamm viereckig, schliff die Äste und trug viel Farbe auf. Die Farben sollen das Virus darstellen und der Baum die Natur. "In der Skulptur zu einer Einheit gebracht, soll sie uns nach der Pandemie an die Zeit von Corona erinnern", erklärt der Westheimer. Zu besichtigen ist die Skulptur in Westheim, "Im Gumperts 25".

Der Objekt-Künstler und Maler Hannes Betz lässt sich durch die Natur und das tägliche Leben inspirieren. Die fränkische Landschaft gebe immer wieder den Anstoß zu Objekten und Bildern, sagt er. "Meine grundsätzlich positive Lebenseinstellung spiegelt sich in den oft farbenfrohen Werken wider. Die Bilder entstehen sowohl vor Ort wie auch später im Atelier."

2015 gründete er den Künstlertreff Westheim und im März 2017 eröffnete er eine Galerie. ft