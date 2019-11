Gute Laune beim Scheunenmarkt

Wenn man schon am frühen Sonntagnachmittag über den Weismainer Kastenhof ging, konnte man feststellen, dass der Scheunenmarkt ein Erfolg werden wird. So waren mehr Aussteller als im letzten Jahr gekommen. Und auch sonst war einiges um und in der Fuchsscheune, im Kastenhof und bei der Krippenausstellung im Schönbornsaal geboten.

Für die Kinder war es eine tolle Sache, an offenen Feuerschalen Stockbrot zu backen. Dies passte zu einer heißen Gulasch- oder Kartoffelsuppe, die bei den kühlen aber trockenen Temperaturen ihre Abnehmer fand. Aber auch die Krippenausstellung im Schönbornsaal und das Nordjura-Museum, wo es Kaffee und Kuchen gab, wurden zu einer Besichtigung gerne genutzt. So zeigte sich Bürgermeister Udo Dauer zufrieden, das Ganze sei eine schöne Bereicherung der Jurastadt.

Beim Schlendern über das Areal und durch die alte Scheune der Brauerei Fuchs konnte man natürlich das eine oder andere Weihnachtsgeschenk oder ein Schmuckstück für sich selbst finden. Das Angebot war in diesem Jahr sogar größer. Auch hatten mehrere Einzelhändler in der Innenstadt sowie die Gärtnerei ihre Tore für einen verkaufsoffenen Sonntag geöffnet.

Schon die alte Pferdekutsche vor der Scheune war wie ein Willkommensgruß für die zahlreichen Gäste. Dekorative Lampen und Lichter oder Riesentassen wurden ebenso angeboten wie selbst gestrickte Schals, Mützen und Socken. Weiter wurden Holzschnitzereien, Porzellan, Glasarbeiten und sonstige selbst gefertigte Dekoarbeiten zum Advent und für Weihnachten angeboten. Selbst gemachter Honig und Quitengeele, selbst hergestellter Eierlikör und eigens gegossene Bienenwachskerzen rundeten das Angebot ab.

Für Speis' und Trank war gesorgt

Vielfältig war einmal mehr das kulinarische Angebot, für das die Jurastadt bei Veranstaltungen bekannt ist. Schupfnudeln, Flammkuchen, Pizza, frisch gebackene Waffeln, Apfel und Eierpunsch, Glühwein, Gulasch und Kartoffelsuppen, Bratwürste, Steaks sowie Kaffee und Kuchen - es war für jeden etwas dabei.

Für die Jüngsten gab es dann auch ein kleines Puppentheaterstück in der Stadtbücherei zu bewundern, das sie begeisterte. Begeistert waren auch alle, die den heißen Quitenlikör mit Sahne probierten. Hatten doch die kleinen Gläser ausgesehen wie Bier mit Schaumkrönchen.

Am Ende waren alle froh ob der gelungenen Neuauflage des Scheunenmarktes, die sicherlich nicht die letzte war.