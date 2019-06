Gute Ideen gesucht

Die Stadt Kulmbach möchte das Thema Radverkehr ganzheitlich und umfassend angehen, teilt die Verwaltung mit. Deshalb werde ein Prozess angestoßen, an dessen Ende dem Stadtrat konkrete konzeptionelle Handlungsmöglichkeiten von der Verwaltung vorgelegt werden sollen. Zunächst sollen Bürger zu Wort kommen. In einer Bürgerwerkstatt will die Stadt weitgehend wertungsfrei Vorschläge und Anregungen aus der Bevölkerung sammeln, um diese im weiteren Verfahren auch mit externen Fachleuten aufarbeiten und prüfen zu können.

Die Bürgerwerkstatt "Radverkehr in Kulmbach" findet am Mittwoch, 10. Juli, um 18 Uhr im Konferenzraum der Stadthalle in Kulmbach statt. Um die Veranstaltung besser planen zu können, bittet die Stadt Bürger, die sich bereits konkrete Gedanken gemacht haben, ihre Überlegungen vorab an die Stadt zu schicken unter radverkehr@stadt-kulmbach.de. Diese können dann auch persönlich erläutert werden, spontane Beiträge sind möglich und erwünscht. red