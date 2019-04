Gute Fette, böse Fette

Einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Transfettsäuren und andere zum Teil komplizierte Begriffe: In einem Kurs der Volkshochschule am Dienstag, 9. April, beleuchtet Dozentin Laura Mechthold das Thema Fett aus gesundheitlicher Sicht und gibt Tipps zum Kauf der "richtigen Fette". Beginn ist um 18.30 Uhr in der VHS-Lehrküche. Bitte anmelden unter Telefon 09561/8825-0 oder online auf www.vhs-coburg.de. red