Gute Beratung vor Ort

Seit nunmehr 25 Jahren kleidet Männermoden Horbascheck Männer ein. Um das zu feiern, hatten Theresia Hauke und ihr Team zur Jubiläumsparty eingeladen.

Vor 25 Jahre eröffnete Theresia Hauke mit gerade mal 23 Jahre das Männermodengeschäft mit Hilfe ihrer Eltern. Zwei Jahre war sie im Geschäftehaus Drebinger, seit nun 23 Jahren hat sie ihr Geschäft im "Schrepferhaus" am Markplatz.

Nach der Ausbildung beim Modehaus Wöhrl arbeitete Theresia Hauke im Modehaus Fischer in Herzogenaurach. Ihr Herz schlug immer schon für die Männermode. Und so entstand der Wunsch, Männermode in Herzogenaurach zu verkaufen.

Unter den Gästen war auch Bürgermeister German Hacker. Auch er schätzt die kompetente und freundliche Beratung vor Ort. Zum Jubiläum gibt es eine Aktionswoche vom 23. März bis zum 14. April .