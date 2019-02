Gute Baukonjunktur verteuert Sanierung

Eine kurze Sitzung brachte der Gemeinderat am Valentinstag hinter sich. Bürgermeisterin Susanne Grebner (SPD): "Heut muss ich ganz schnell plaude, damit ihr widde ham kummt." Umfangreichster Punkt auf der Tagesordnung war die Generalsanierung der Wilhelmsthaler Schulsporthalle und die damit verbundene Kostenüberschreitung in Höhe von etwa 104 000 Euro.

Auf die Frage der Bürgermeisterin - "Wie weit simme?" - antwortete Kersten Schöttner vom gleichnamigen Architekturbüro. Er begann mit einer positiven Meldung: "Die Dachdeckerarbeiten sind zu 90 Prozent erledigt und mit der Außenhülle sind wir im Prinzip schon durch." Ziemlich am Anfang sei man noch mit der Haustechnik. Hier habe man mit den Arbeiten gerade erst mal begonnen. "Außerdem muss der Gemeinderat noch die Fliesen- und Malerarbeiten vergeben und eine Firma mit dem Bodenbelag beauftragen." 16 von 22 Gewerken habe man bereits ausgeschrieben und vergeben. Schöttner: "Dies entspricht 74 Prozent der gesamten Baukosten."

Und weil er gerade schon mal bei den Zahlen war, erklärte er auch die stattliche Kostenmehrung. An der momentan stark ausgelasteten Baubranche liege es nämlich, die Problematik sei also "marktbedingt". Außerdem räumte Schöttner ein, dass der "Umgang mit den Firmen nicht immer leicht" sei. Hinsichtlich einer Nachfinanzierung wurde die Kostenerhöhung der Regierung von Oberfranken mitgeteilt.

Bei der Förderung des Katholischen Kindergartens in Wilhelmsthal ging es um den so genannten "Gewichtungsfaktor 2", der im Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz verankert ist. Dieser Gewichtungsfaktor regelt Grebner zufolge die erhöhte Förderung für Kinder unter drei Jahren. Allerdings entstehe genau dadurch dem Kindergarten ein Nachteil. Denn Kinder, die das dritte Lebensjahr bald vollenden, würden nicht mehr in der Krippe betreut, sondern bereits in Regelgruppen integriert und fielen somit auch nicht mehr unter die erhöhte Förderung.

Wie die Bürgermeisterin deutlich machte, habe man im Namen der Katholischen Kirchenverwaltung für die durchgehende Förderung von Kindern bis zum Ende des Betreuungsjahres, in welchem die Kinder das dritte Lebensjahr vollenden, beantragt. Dies wurde von den Räten auch so genehmigt.

Den Jahresbetriebsplan 2019 für den Gemeindewald nahmen die Wilhelmsthaler Räte im Anschluss zur Kenntnis. Sie waren auch damit einverstanden, dass mit der Ausführung der Asphaltarbeiten im Gemeindegebiet die Firma Schill & Geiger GmbH Asphaltbau beauftragt wird.

Dies geschehe allerdings immer vorbehaltlich der Genehmigung des Haushalts, räumte die Bürgermeisterin ein.