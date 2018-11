Gute Aussichten auf eine Ausbildungsstelle

Die Besetzungsquote von Ausbildungsplätzen in mainfränkischen Unternehmen ist entgegen dem bayernweiten Trend um vier Prozent gegenüber dem Vorjahreswert gestiegen und liegt damit aktuell bei 85 Prozent.

Auch in Zukunft will mehr als jedes zweite Unternehmen das Ausbildungsstellenangebot beibehalten, zwölf Prozent der Betriebe sogar erhöhen. Diese Ergebnisse stammen aus der aktuellen Ausbildungsumfrage der IHK Würzburg-Schweinfurt, die auch für Bad Kissingen zuständig ist, und an der sich 404 mainfränkische Betriebe beteiligt haben.

Die IHK Würzburg-Schweinfurt verzeichnet mit Stand Ende September 2018 4,5 Prozent mehr Ausbildungsverträge im Vergleich zum Vorjahr. Dies zeige, dass Ausbildung für die Betriebe wichtig ist, um den Bedarf an qualifiziertem Fachpersonal zu decken, heißt es in einer Pressemitteilung. Dafür investierte ein Großteil der Ausbildungsbetriebe viel Zeit in das Recruiting potenzieller Azubis. Die steigende Zahl an Ausbildungsverträgen sei auch auf IHK-Projekte wie "Azubi-Scouts" sowie Beratungen zurückzuführen.

Die mainfränkischen Unternehmen hätten gerne mehr Auszubildende eingestellt, aktuell sind 245 Ausbildungsplätze offen. Den Trend offener Ausbildungsstellen gebe es bereits seit Jahren. Als Hemmnisse geben die Unternehmen etwa die fehlende Mobilität, keine Bewerber oder falsche Berufsvorstellungen an.

Durch verschiedenste Projekte versucht die IHK, mögliche Hemmnisse abzubauen. Falsche Berufsvorstellungen etwa sollen durch eine gezielte Berufsorientierung verbessert werden. Genau hier setzt etwa das Projekt "Azubi-Scouts" an, das Schüler in Vorabgangsklassen die duale Berufsausbildung sowie verschiedenste Ausbildungsberufe näherbringt.

"Die Berufsorientierung ist der Grundstein einer erfolgreichen Ausbildung", so Max-Martin W. Deinhard, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Würzburg-Schweinfurt. Seit 2016 habe die IHK mit dem Projekt etwa 4500 Schüler erreicht. Beim Thema Mobilität sei der Landkreis Würzburg durch die Einführung des Azubi Tickets ein Vorreiter.

Auch die Prognose für Studienabbrecher sei gut. Zwei Drittel der befragten Unternehmen könnten sich vorstellen, Studienabbrecher als Auszubildende einzustellen - besonders gut seien die Chancen im kaufmännischen Bereich. Unter www.ihk-lehrstellenboerse.de will die IHK Jugendliche und Unternehmen zusammen bringen. red