Coburg 16.10.2019

Beratung

Gut versorgt zu Hause wohnen

Der Caritas-Quartiersstützpunkt Creidlitz bietet ab Oktober unter der Rubrik "Rat & Tat" ein spezielles Beratungsangebot in verschiedenen Abständen an. So steht er am Dienstag, 29. Oktober, ab 13 Uhr ...