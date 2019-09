Gut leben und wohnen im Landkreis ERH

"Leben und Wohnen im Landkreis ERH" ist das Motto des vierten Landkreistages "50Plus" am Samstag, 12. Oktober. Von 11 bis 16 Uhr informieren rund 55 Aussteller in der Aischgrundhalle darüber, wie es sich in Erlangen-Höchstadt gut leben und wohnen lässt. Der Eintritt ist kostenlos, die Halle ist barrierefrei und verfügt über eine mobile induktive Höranlage.

Jürgen Zerth von der Wilhelm-Löhe-Hochschule Fürth fragt im Hauptvortrag, ob Technik in der Pflege wirklich hilft und geht auf gesundheitspolitische und wertebezogene Aspekte ein. Weitere Vorträge informieren über die Vielfalt des Wohnens, Trends und Entwicklungen, Landespflegegeld und Vorsorgevollmacht. Chefarzt Martin Grauer vom Kreiskrankenhaus Höchstadt stellt aktuelle Behandlungsmethoden für Darmerkrankungen vor und Oberarzt Reinhard Döring referiert über Herzkrankheiten. Die Polizeiinspektion Höchstadt gibt Besuchern Tipps und Tricks, wie sie den Bus mit Gehhilfe bequem nutzen können. Außerdem beantwortet sie Fragen zu Sicherheit im Straßenverkehr. Neugierige sind am Stand der "C@fe T@blet"-Tutoren richtig. Sie zeigen Einsteigern, was ein Tablet alles kann. Reiselustige können in Umkleide 5 Urlaubsziele per Street View, Webcams und Flugzeugradar erkunden. Wer lieber aktiv sein möchte, kann sein Geschick am Reaktionssimulator testen, Segway, E-Tretroller, E-Bikes oder Elektromobile fahren. Außerdem laden Workshops zu Bewegung für zwischendurch, Tanzen im Sitzen, Gedächtnistraining und Erste Hilfe zum Mitmachen ein.

Film zum Thema Demenz

Für Unterhaltung sorgen die Adelsdorfer Musikanten, der SC Adelsdorf und die Gruppe Centerstage ERH. Einfühlsam und eindrücklich vermittelt der Film "Apfelsinen in Omas Kleiderschrank" gerade jüngeren Menschen das Thema Demenz. Auch für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt. Das Programm gibt es bei Anna Maria Preller, Seniorenbeauftragte des Landkreises, unter Telefon 09131/803-1331 und im Internet unter https://www.erlangen-hoechstadt.de/media/6175/2019-10-12_flyer_landkreistag_50plus.pdf. Der Veranstaltungsort ist gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar (Bushaltestelle Fa. Soldan). red