Gut im Angriff, aber Defizite in der Deckung

Auch unermüdlicher Kampfgeist reichte dem TSV Weitramsdorf nicht. Bei HaSpo Bayreuth war im Bezirksoberligaspiel nichts zu holen. Der TSV verlor mit 30:34.

Bezirksoberliga, Frauen

HaSpo Bayreuth II - Weitramsdorf 34:30 (19:15)

Bayreuths Trainerin Loraine-Eliza Hellriegel sowie eine Spielerin der ersten Garde (Antonia Wülfert) waren mit von der Partie. Weitramsdorf zeigte sich hiervon im Angriff unbeeindruckt. Die TSVlerinnen erarbeiteten sich viele gute Chancen. Nur ließen sie einfach viel zu viele klare Einwurfmöglichkeiten liegen. Somit verpasste man sich gleich in der Anfangsphase abzusetzen. HaSpo Bayreuth hingegen setzte ihre großgewachsene Leihgabe aus der ersten Mannschaft gut in Szene. Allein sechs ihrer acht Tore erzielte sie in der ersten Halbzeit.

Die Abwehr des TSV war einfach nicht auf der Höhe. Die Gäste kamen ins Hintertreffen und mussten mit einem Vier-Tore-Rückstand in die Pause gehen (19:15). Nach Wiederanpfiff konnte Weitramsdorf den Abstand nicht verkürzen und musste die Heimmannschaft davonziehen lassen. sus TSV Weitramsdorf: Hauer, Hofmann - Tetzlaff (4), Sawatzki (4/4), Zeuß, Böving (2), Häfner (6), Knorr, Martin, Bauer (1), Heinlein (5), Kuhn (3), Bauersachs (5). / SR: Ragnar Meier.