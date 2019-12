Gut Holz Kronach und TSV Wilhelmsthal verlieren Tabellenführung

Die Kegler von Gemütlichkeit Gut Holz Kronach haben mit ihrern 1:5-Niederlage beim SKC Naila ihre Tabellenführung in der Bezirksliga A Nord/Ost eingebüßt. In der Kreisliga Nord bleibt Gut Holz Tettau mit einem klaren Erfolg gegen Lohengrin Kulmbach III weiter am Spitzenreiter SKC Franken Kulmbach dran. Seinen zweiten Saisonsieg feierte der TSV Wilhelmsthal II in der Kreisklasse A Nord gegen den SKC Kulmbach IIg. In der Kreisklasse B1 Nord entschied der SKC Crana Kronach III das Stadtduell mit Gemütlichkeit Gut Holz III klar für sich. Bei den Damen musste sich der TSV Wilhelmsthal von seiner Spitzenposition in der Bezirksoberliga verabschieden. Gegen Lohengrin Kulmbach setzte es eine knappe Niederlage.

Männer, Bezirksliga A Nord/Ost

SKC Naila - Gem. Gut Holz Kronach 5:1

Ergebnisse: P. Hartmann (493) - Welscher (505) 1,5:2,5; Bejek (552) - Wellach (539) 3:1; Schummi (577) - Rüger (476); C. Hartmann (533) - Kica (525). Kegelergebnis: 2155:2045. TSV Wilhelmsthal - SKK Helmbrechts II 2:4

Ergebnisse: Welsch (523) - Wunner (521) 2:2; Grebner (446) - Schuchardt (517) 0:4; Krieger (510) - Fischer (503) 1:3; Münzel (536) - Kremer (521) 2:2. Kegelergebnis: 2015:2062. Emeritenhof Bayreuth II - Post SV Kronach 5:1

Ergebnisse: Neels (556) - Renk (555) 1:3; Stahlmann (549) - Schedel (516) 2:2; Linhardt (582) - Moshacke (538) 3:1; Schimmel (521) - Milicic (485) 3:1. Kegelergebnis: 2208:2094. SKC Crana Kronach - SV Vorbach 5:1

Ergebnisse: Heumann (550) - Sendlbeck (546) 2:2; Lubina (546) - Gebelein (502) 3:1; Mäder (515) - M. Reiß (263)/F. Reiß (233) 3:1; Wich (548) - Kausler (535) 1:3. Kegelergebnis: 2159:2079.

Kreisliga Nord

Gut Holz Tettau - Lohengrin Kulmbach III 5:1

Ergebnisse: Räder-Großmann (546) - Markus (524) 3:1; F. Raab (533) - S. Kobe (488) 4:0; Richter (560) - Meyer (566) 2:2; D. Raab (538) - M. Kobe (459). Kegelergebnis: 2177:2037.

Kreisklasse Nord

SK Jägersruh Hof - Gem. Gut Holz Kronach II 5:1

Ergebnisse: Kremer (537) - Rüger (476) 3:1; G. Knoll (494) - Thron (514) 2:2; M. Knoll (479) - Langhammer (469)2:2; Linke (505) - Endres (416) 3:1. Kegelergebnis: 2015:1875.

Kreisklasse A Nord

TSV Wilhelmsthal II - SKC Franken Kulmbach IIg 5:1

Ergebnisse: P. Münzel (566) - Mattes (474) 4:0; Peter (511) - Crivellaro (477) 3:1; Montag (455) - Jonak (519) 0:4; A. Münzel (515) - Drechsel (473) 3:1. Kegelergebnis: 2047: 1943.

Kreisklasse B1 Nord

SKC Crana Kronach IIIg - Gem. Gut Holz Kronach III 5:1

Ergebnisse: Kunze (498) - Schwabe (441) 3,5:0,5; Biniszewski (458) - S. Hartendauer (458) 1,5:2,5; Gäßlein (521) - Emmrich (479) 3:1; Wirkner (516) - W. Hartendauer (489) 3:1. Kegelergebnis: 1993:1867. Post SV Kronach IIg - Lohengrin Kulmbach VIg 4:2

Ergebnisse: L. Schuberth (488) - Schindhelm (494) 2:2; R. Schuberth (501) - Wagner (469) 3:1; W. Renk (523) - S. Pfeiffer (494) 2:2; D. Renk (488) - M. Pfeiffer (521) 2:2. Kegelergebnis: 2000:1978.

Kreisklasse B2 Nord

Gem. Gut Holz Kronach IVg - Lohengrin Kulmbach V 1:5

Ergebnisse: Schlick (409) - Witzgall (507) 0:4; Langhammer-Sanchez (472) - Hoch (418) 3:1; Hartendauer (442) - Krauß (466) 1:3; Stickler (406) - Pistor (497) 0:4. Kegelergebnis: 1729:1888.

Frauen, Bezirksoberliga

TSV Wilhelmsthal - Lohengrin Kulmbach 3:5

Ergebnisse: Vogel (494) - Pfeiffer (533) 1:3: A. Weiß (529) - Karassek (496) 4:0; K. Weiß (496) - Lauterbach (494) 2:2; B. Weiß (492) - Meußgeyer (531) 1:3; Schneider (520) - Witzgall (551) 1:3; Weber (545) - Biemüller (500) 3:1. Kegelergebnis: 3076:3105.

Kreisliga

ESV Neuenmarkt IIg - Gem. Gut Holz Kronach 4:2

Ergebnisse: Geisenhöfer (493) - Gunreben-Neubauer (415) 4:0; Funk (493) - Wellach (413) 4:0; Sachs (426) - Baumgarten (497) 0:4; Müller (213)/Hübner (224) - Endres (459) 1:3. Kegelergebnis: 1849:1784. red