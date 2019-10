Gut Holz Kronach hat keine Mühe im Derby

Die Kegler von Gut Holz Kronach haben auch nach fünf Spieltagen in der Bezirksliga A Nord/Ost eine weiße Weste. Am Wochenende setzte sich Gemütlichkeit klar im Stadtderby beim Post-SV Kronach durch. Deutliche Niederlagen mussten in dieser Liga der TSV Wilhelmsthal und Crana Kronach hinnehmen.

In der Kreisliga Nord der Männer feierte Gut Holz Tettau seinen zweiten Sieg im dritten Spiel und ist damit auf den vierten Tabellenplatz vorgerückt. Fredy Raab und Tobias Richter glänzten jeweils mit 521 Holz.

Das Topspiel der Bezirksoberliga der Frauen hat der TSV Wilhemsthal mit 6:2 gegen den TSV Lahm gewonnen. red

Männer, Bezirksliga A Nord/Ost

Post-SV Kronach - Gemütl.-GH Kronach 0,5:5,5

Ergebnisse: Renk/Wich-Herrlein (493) - Welscher (542) 2:2; Schedel (498) - Wellach (566) 0:4; Moshacke (509) - Rüger (509) 2:2; Milicic (544) - Kica (556) 2:2. Kegelergebnis: 2044:2173 TSV Wilhelmsthal - SKC Tröstau-Wunsiedel 1:5

Ergebnisse: Al. Welsch (499) - Scholz (582) 0:4; Montag (440) - Pöhlmann (487) 1:3; Art. Welsch (519) - Jahn (531) 1,5:2,5; Münzel (588) - Fießinger (530) 2:2. Kegelergebnis: 2046:2130 Eremitenhof Bayreuth II - SKC Crana Kronach 5:1

Ergebnisse: Ernstberger (535) - Heumann (532) 2:2; Lascheit (521) - Lubina (501) 2:2; Neels (537) - Mäder (503) 1:3; Stahlmann (533) - Wich (500) 2:2. Kegelergebnis: 2126:2036

Männer, Kreisliga Nord

SKK Frankenwald Naila - Gut Holz Tettau 1:5

Ergebnisse: Thiel (470) - Hirschke (468) 3:1; Hempfling (489) - F. Raab (521) 1:3; Miglus (506) - Richter (521) 1:3; Crasser (472) - D. Raab (492) 1:3. Kegelergebnis: 1937:2002

Männer, Kreisklasse Nord

Gemütl.-GH Kronach II - SKC BW Zaubach II 4:2

Ergebnisse: Endres (523) - Hildner (521) 3:1; Rüger (505) - Heinz (509) 2:2; Thron (503) - Höhn (443) 4:0; Langhammer (520) - Kremer (524) 2:2. Kegelergebnis: 2051:1997

Männer, Kreisklasse A Nord

TSV Wilhelmsthal II - SKC Kulmbach-Metzdorf 2:4

Ergebnisse: Krieger (509) - Göttlicher (459) 3:1; Peter/Montag (486) - Wirth (476) 4:0; Grebner (493) - Lecompagnon (541) 1:3; Fuhrmann (472) - Küfner (503) 2:2. Kegelergebnis: 1960:1979

Männer, Kreisklasse B1 Nord

SKC Crana Kronach III - SKC BW Kulmbach II 2:4

Ergebnisse: Kunze (453) - Eichner (469) 3:1; Lieb (438) - Schöttner/Bayer (459) 2:2; Biniszewski (435) - Förster (442) 2:2; Lieb (517) - Lengel (485) 3:1. Kegelergebnis: 1843:1855 TSV Wilhelmsthal III - Gemütl.-GH Kronach III 5:1

Ergebnisse: Andi Münzel (497) - Emmrich (473) 3:1; P. Münzel (503) - Rüger (474) 2:2; Peter (472) - Hartendauer (483) 1:3; Andreas Münzel (473) - Schnappauf (493) 2,5:1,5. Kegelergebnis: 1945:1923

Männer, Kreisklasse B2 Nord

SK Jägersruh Hof II - Gemütl.-GH Kronach IV 6:0

Ergebnisse: Wagner (486) - Langhammer-Sanchez (424) 4:0; Triebler (461) - Hartendauer (413) 3:1; Peetz (470) - Stickler (395) 4:0; Güldenpfennig (507) - Schlick (360) 4:0. Kegelergebnis: 1924:1592

Frauen, Bezirksoberliga

TSV Lahm - TSV Wilhelmsthal 2:6

Ergebnisse: Vondran (495) - Vogel (465) 3:1; Schnitzker (459) - A. Weiß (487) 1,5:2,5; Müller (436) - K. Weiß (445) 2:2; Berumen-Garcia (510) - B. Weiß (493) 2:2; Kochmann (493) - Weber (496) 2:2; Thomas (473) - Schneider (503) 1:3. Kegelergebnis: 2866:2889.

Frauen, Kreisliga

TSV Wirsberg - Gemütl.-GH Kronach 4:2

Ergebnisse: Benra (428) - Wieth (488) 0:4; Müller/Specht (453) - Baumgarten (476) 1:3; Rothe (506) - Wellach (438) 4:0; Schäfer (486) - Endres (468) 2:2. Kegelergebnis: 1873:1870 Gut-Holz Tettau - SKC BW Zaubach 5:1

Ergebnisse: Freier (477) - Sesselmann (518) 1:3; Baier (526) - Wunder (494) 3:1; Leschnick (531) - Hempfling (474) 3:1; Baier (494) - Pettella (484) 2,5:1,5. Kegelergebnis: 2028:1970