"Gut für Grub" möchte Zahl der Gemeinderatssitze noch ausbauen

Einstimmig und in einer positiven Atmosphäre erfolgte im Gasthaus Maaser die Wahl der 28 Gemeinderatskandidaten von "Gut für Grub" (GfG) bei der Nominierungsversammlung für die Kommunalwahl 2020. Vorsitzende Kerstin Weigerstorfer bedankte sich bei den Kandidaten für ihre Bereitschaft, Verantwortung für die Gemeinde zu übernehmen.

Der Bürgermeisterkandidat der GfG-Liste, Bürgermeister Jürgen Wittmann, stellte nochmals seine Aufgaben und Ziele vor. Exemplarisch nannte er die ärztliche Versorgung, die Schulsanierung, den Kindergartenneubau, Straßensanierungen zusammen mit der Kanalsanierung und die Straßenbeleuchtung.

Vision von Mehrgenerationenhaus

Besonders ging er auf die Gestaltung eines Mehrgenerationenhauses ein: "Meine Vision wäre ein Gebäudekomplex, bestehend aus Mehrgenerationenhaus, Arztpraxis, Apotheke, Café und Physiopraxis zur Rundumversorgung. Und einen kleinen Laden dazu könnte ich mir ebenfalls noch vorstellen!" Besonders freute es ihn, dass sich in diesem Bereich schon "positive Schnittmengen mit anderen Fraktionen" ergäben.

Peter Pillmann, derzeitiger Fraktionssprecher von GfG, äußerte sich sehr positiv über neue, junge Kandidaten auf "aussichtsreichen Listenplätzen". Trotz des Rückgangs der Gemeinderatssitze auf 14 wegen der abnehmenden Einwohnerzahl wolle GfG die Zahl seiner Sitze halten und nach Möglichkeit "mit Hilfe des Wählerwillens" ausbauen. "Zusammen mit den bewährten Gemeinderatsmitgliedern von Gut für Grub sehe ich ein hervorragendes Team im neuen Rat!", stellte Peter Pillmann fest. "Wir stehen zu unseren Werten und engagieren uns für unsere Ziele", sagte der Fraktionsvorsitzende weiter.

Dieter Pillmann, Geschäftsleitender Beamter und Pressesprecher im Landratsamt Coburg, richtete schon jetzt einen Appell an den neuen Gemeinderat: "Wenn man als Außenstehender auf den derzeitigen Rat blickt, so ist für eine die Gemeinde voranbringende Arbeit noch deutlich Luft nach oben. Denn nur bei einem positiven Gesamtklima entstehen neue Ideen, die dann in fruchtbare Entscheidungen umgesetzt werden können."

Einmütiger Vertrauensbeweis

Tenor aller Kurzvorstellungen der Kandidaten war, dass man mit seinem Engagement GfG und die Position des Bürgermeisters und Bürgermeisterkandidaten Jürgen Wittmann unterstützen möchte.

Die vorbereiteten Abstimmungslisten für die 28 Gemeinderatskandidaten und die zwei Ersatzkandidaten wurden von der Versammlung einstimmig angenommen. Dieser Vertrauensbeweis für alle Kandidaten wurde mit großem Applaus der Versammlung bedacht.

In seinem Schlusswort betonte Bürgermeister Wittmann nochmals, dass nur ein gutes Miteinander aller Fraktionen die Gemeinde voranbringe und damit dem Wohle aller Bürger diene. red