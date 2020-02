Gut für den Zusammenhalt

Neuwahlen und Ehrungen für langjährige Vereinstreue standen auf dem Programm der Hauptversammlung des im Jahr 1883 gegründeten Krieger- und Soldatenvereines Münchaurach. Dabei wurde gesamte Vorstand im Amt bestätigt.

Vielerorts reduzieren sich Krieger- und Soldatenkameradschaften nur noch auf wenige Mitglieder - eine Entwicklung, die auch an Münchaurach nicht spurlos vorübergeht: Der Verein zählt aktuell 45 Mitglieder, 18 davon sind über 70 Jahre alt und damit Ehrenmitglieder.

In seinem Rechenschaftsbericht ging Vorsitzender Günter Meidenbauer kurz auf die Aktivitäten des letzten Vereinsjahres ein, bei der insbesondere die Pflege der Kameradschaft im Vordergrund stand. Besonderen Wert legt der Vorsitzende auf die Besuche von runden Geburtstagen der langjährigen Mitglieder, die Teilnahme an Beerdigungen und die Mitwirkung am Volkstrauertag in Münchaurach und den drei Ortsteilen.

Bürgermeister Klaus Schumann bezeichnete den Verein als eine "feste Größe" in Münchaurach. So galten die Krieger- und Soldatenverein anfangs als Unterstützer für Hinterblieben und Kriegsheimkehrer, danach als Mahner und jetzt dienten sie insbesondere der Kameradschaft, was insbesondere der älteren Bevölkerung und damit auch dem Zusammenhalt im Dorf diene.

Kassier Werner Volker berichtete von einem leichten Minus in der Vereinskasse, das am Ende auch für eine Diskussion sorgte. Besteht der Verein in absehbarer Zeit nur noch aus Ehrenmitgliedern? Bis zur nächsten Jahresversammlung will die Vereinsführung entscheiden, ob Ehrenmitglieder am Vereinsbeitrag beteiligt werden oder die Ausgaben für Geburtstage verringert werden sollen.

Bei den Neuwahlen wurde Günter Meidenbauer ebenso einstimmig bestätigt wie die restliche Vereinsführung: Zweiter Vorsitzender Manfred Kreiner, Schriftführer Stefan Ruppert, Kassier Werner Volkert, Kassenprüfer Georg Schmitt, Fahnenträger Gerhard Zink, Beisitzer Bruno Keck und Werner Kreiner.

Die Auszeichnungen: Neue Ehrenmitglieder sind Herbert Hauffen und Fritz Strattner; 25 Jahre: Christian Distler; 40 Jahre: Helmut Haninger, Klaus Horbaschek und Gerhard Zink; 50 Jahre: Fritz Röschlein, Georg Schmitt, Fritz Strattner und Hans Strattner. Seit 40 Jahren Vorsitzender ist Günter Meidenbauer.