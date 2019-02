Gut aussehen, besser fühlen

Die Diagnose Krebs, die jährlich rund 230 000 Frauen in Deutschland erhalten, bedeutet nicht nur den Kampf ums Überleben, sondern auch einen täglichen Kampf mit dem Spiegelbild. Durch Haarausfall, Verlust von Wimpern und Augenbrauen oder Hautirritationen verlieren viele Frauen ihr Selbstbewusstsein und fühlen sich zusätzlich von der Krankheit gezeichnet. In den kostenfreien "look good feel better"-Kosmetikseminaren von DKMS Life gemeinnützige Gesellschaft mbH erhalten Krebspatientinnen Hilfe zur Selbsthilfe im Umgang mit den äußeren Veränderungen während der Krebstherapie. Der nächste Termin zu diesem Seminar ist der Mittwoch, 13. Februar, um 13 Uhr. Veranstaltungsort ist am Universitätsklinikum Erlangen. Weitere Infos sowie die Möglichkeit zur Seminaranmeldung gibt es am Universitätsklinikum Erlangen bei Eva Dreyer unter Telefon 09131/8535861. red