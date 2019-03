Gut aufgestellt in neue Saison

Die Jahresversammlung des Golfclubs Haßberge fand unter guter Beteiligung im Brauereigasthof Göller in Zeil statt. Die seit einem Jahr amtierenden Vorstände Hans Dieter Diehm und Wolfgang Milewski konnten auf eine ereignisreiche Saison 2018 zurückblicken und eine positive Perspektive für das Jahr 2019 aufzeichnen, wie aus einer Mitteilung des Vereins hervorgeht. Für einen geordneten Sommerbetrieb sieht sich der Golfclub Haßberge gut aufgestellt; die Mitglieder können sich auf eine schöne Golfsaison freuen, hieß es zusammenfassend.

Finanzplan wurde eingehalten

Nach einigen belastungsreichen Jahren wurde 2018 der Finanzplan eingehalten und somit eine gute Basis für das laufende Jahr gelegt, hieß es. Das ist umso bemerkenswerter, da einige unvorhergesehene Kosten entstanden sind. So mussten eine neue Heizung für das Clubheim und ein Rasenmäher für die Platzpflege angeschafft werden. Auch die extrem lange Trockenheit im Sommer 2018 führte zu erhöhtem Aufwand in der Platzpflege mit entsprechenden Zusatzkosten. Trotz aller Widrigkeiten konnte der Spielbetrieb über das gesamte Jahr aufrechterhalten werden.

Für die laufende Golfsaison werden einige Verbesserungen bei den Verbindungswegen ausgeführt. Auch konnten zwischenzeitlich die im Januar durch Wildschweine teilweise verwüsteten Fairways und Abschläge mit Unterstützung eines freiwilligen Arbeitseinsatzes einiger Mitglieder behoben werden, erfuhr die Versammlung.

Die Kassenprüfer Herbert Rückert und Georg Schubert bescheinigten eine korrekte und übersichtliche Kassenführung. Die Vorstandschaft wurde für 2018 durch die anwesenden Vereinsmitglieder entlastet.

Mit acht Mannschaften

Frank Wunderlich erläuterte die sportliche Saison. So waren acht Mannschaften in verschiedenen Kategorien am Start. Trotzdem bleibt der Golfsport vor allem ein Freizeitsport, in dem die Bewegung an der frischen Luft zur gesundheitlichen Fitness maßgeblich beitragen kann.

Günther Scoberla vom Zukunftsausschuss berichtete von speziellen Werbemaßnahmen für neue Mitglieder. So bietet der Golfclub Haßberge für Interessenten, die den Golfsport erlernen möchten, spezielle Angebote, zunächst ohne finanzielle Verpflichtungen. Dazu wird ergänzend am Samstag, 4. Mai, ein Golferlebnistag mit Schnuppergolfen angeboten; die Band "Heaven" tritt bei freiem Eintritt zur Unterhaltung auf.

Neue Leitung für Clubhaus

Die Vereinsgaststätte ist seit Februar unter der neuen Führung von Uwe Hofmann. Gäste, auch Nichtgolfer, sind willkommen.

Vorher hatte Conny Schott das Clubheim zehn Jahre bewirtschaftet. Dafür und für ihre dreijährige Vorstandsarbeit bedankten sich die Vorstände. red