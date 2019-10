Gunther Leupold wird als Prädikant ins Amt eingeführt

Nordhalben — Am Michaelistag, an dem der evangelische Gottesdienst am vergangenen Sonntag ausgerichtet war, wurde Gunther Leupold als Prädikant eingeführt. Dekanin Dorothea Richter und Pfarrer Hans-Peter Göll nahmen die Einführung in der Jubilate-Kirche im Grund vor. "Wir brauchen sie in Zeiten des Pfarrermangels dringend, sie sind kein Lückenbüßer, sondern eine Bereicherung für die Kirche", sagte die Dekanin.

Insgesamt gibt es in der bayerischen Landeskirche über 2000 ehrenamtliche Lektoren und Prädikanten. Eingeführt wurde der Lektorendienst bereits im Zweiten Weltkrieg, Prädikanten sind Ausdruck des Priestertums aller Getauften, sie wurden Anfang der 60er Jahre ins Leben gerufen. Dabei dürfen geschulte Laien in der evangelischen Kirche Gottesdienste halten und die Predigt selbst verfassen. Als großes Plus nannte die Dekanin die Erfahrungen aus der eigenen Berufswelt, welche studierte Pfarrer in der Regel nicht haben.

Gunther Leupold hat das Evangelium als Gotteskraft erfahren und will dies in seinem neuen Amt weitergeben.

Der 53-jährige Geschäftsleiter der Stadt Naila wohnt in Heinersberg und hat aufbauend auf dem Lektorenkurs das Prädikantenamt angetragen bekommen.

16 Tage bereitete er sich mit weiteren rund 40 Kollegen bei der Christbruderschaft in seiner Heimatgemeinde Selbitz auf dieses Amt vor. Gunther Leupold wird nach erfolgreicher Abschlussprüfung nicht nur in der Kirche im Grund, sondern im gesamten Dekanat Kronach und Naila eingesetzt.

Der Verwaltungsrat zeigte sich erfreut, dass man ihn für beide Ämter gefragt hat.