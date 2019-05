Gundelsheimer Kreuzbergwallfahrt

Die traditionelle Wallfahrt auf den Kreuzberg nach Hallstadt findet am Sonntag, 5. Mai, statt. Abmarsch ist um 6 Uhr an der Pfarrkirche Gundelsheim. Um 8 Uhr beginnt der Gottesdienst auf dem Gipfel des Kreuzberges. Danach findet jeder Stärkung auf dem Dillerkeller am Fuß des Kreuzberges, von wo aus der Rückmarsch nach Gundelsheim beginnt. Der Ursprung dieser Wallfahrt geht weit zurück auf das Gelübde von Kriegsheimkehrern. Musikalisch umrahmt wird die Wallfahrt vom Musikverein Gundelsheim.