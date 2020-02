Gundelsdorfer erhalten Einsatzfahrzeug

Gut besucht war die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Gundelsdorf im Feuerwehrhaus. Beim Totengedenken gedachte man besonders des im vergangenen Jahr kurz nach seinem 70. Geburtstag verstorbenen Ehrenkommandanten Rudolf Kraus, der 24 Jahre als Kommandant die Wehr führte und bis zu seinem Tod der Feuerwehr mit Rat und Tat zur Seite stand.

Im Jahr 2019 waren einige Austritte zu verzeichnen, allerdings konnten auch neue Mitglieder für die Feuerwehr gewonnen werden, so dass sich die Mitgliederzahl um drei auf jetzt 161 Mitglieder erhöht hat.

2019 wurden mehrere Veranstaltungen organisiert. Auch für 2020 ist einiges in Vorbereitung. Dazu gehören ein Kinderfasching, das Maibaumaufstellen und am Kirchweihsamstag ein Haxen-Essen. Vor Beginn des Kronacher Freischießens gibt es eine Bierprobe am Feuerwehrhaus. Auch das Weinfest im Oktober findet wieder statt.

Besonders freute sich Vorsitzender Christian Schwemmlein darüber, dass der Kinderfeuerwehrtag des Landkreises am 11. Juli in Gundelsdorf stattfindet. Hier werden circa 200 Kinder mit ihren Betreuern aus dem gesamten Landkreis Kronach erwartet, die mehrere Stationen auf einem 1,5 Kilometer langen Parcours bewältigen müssen.

Kommandant Hans Heinrich Mahr ging in seinem Bericht auf den wohl wichtigsten Punkt ein, die Beschaffung eines neuen Einsatzfahrzeuges. Er erklärte, dass die Gespräche mit der Stadt Kronach sehr positiv seien und man dabei sei, Fahrzeuge und Aufbauten verschiedener Hersteller zu bewerten.

Damit dieses neue Fahrzeug auch in Zukunft mit Feuerwehrleuten besetzt werden kann, wird der Nachwuchs weiter gefördert. Fünf Mädchen und ein Junge wurden bereits von der Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr übernommen. Diese sechs Jugendlichen sind Anna Wich, Lena Daum, Christina Welscher, Chiara Schulz, Melina Doppel und Sipho Doppel. Tobias Gratzke und Johannes Höfner haben die Leitung der Jugendfeuerwehr übernommen und werden dabei durch Katrin Daum unterstützt. Michael Dellert und Sascha Sticker wurden als Feuerwehranwärter begrüßt.

Zu sechs Einsätzen gerufen

Kommandant Mahr erklärte, dass die 31 aktiven Feuerwehrleute im vergangenen Jahr zu sechs Einsätzen gerufen wurden. Dies waren unter anderem ein Brand, die Unterstützung des Rettungsdienstes, das Ausleuchten einer Einsatzstelle bei einem Rettungshubschraubereinsatz, eine Wohnungsöffnung und eine Verkehrsregelung nach einem Verkehrsunfall.

Hauptkassierer Marco Wich berichtete von größeren Investitionen 2019, weshalb ein leichtes Minus zu verzeichnen sei.

Die Betreuerin der Kinderfeuerwehr, Verena Schwemmlein, berichtete, dass zum 1. Januar 2019 19 Kinder (13 Mädchen und sechs Jungen) in der Kinderfeuerwehr gewesen seien. Es wurden 14 Gruppenstunden abgehalten. Dabei wurden unter anderem auch Experimente mit Bezug zur Feuerwehr durchgeführt. Höhepunkt war der Besuch des "Jump House" in Nürnberg. Erstmals nahm die Kinderfeuerwehr mit der Fahnenabordnung der Feuerwehr Gundelsdorf an einem Feuerwehrfest teil und führte die Abordnung mit viel Stolz an.

"Es gibt nichts Schöneres, als den Kindern dabei zuzusehen, wie diese an ihren Aufgaben wachsen und mit so viel Freude und Stolz bei der Sache sind. Wenn man dies mitbekommt, sieht man, dass sich jede investierte Minute gelohnt hat", erklärte Verena Schwemmlein.

Vorstand neu gewählt

Vor den Neuwahlen erklärte Vorsitzender Christian Schwemmlein, dass der bisherige Zweite Vorsitzende Rainer Doppel und die Vertrauensperson Elisabeth Kundiger aus persönlichen Gründen für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung stünden. Er bedankte sich bei beiden für die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren mit einem Präsentkorb.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Christian Schwemmlein, Zweiter Vorsitzender Jens Mahr, Schriftführer Johannes Zwingmann, Kassierer Marco Wich, Vertrauenspersonen Christian Barnickel, Karl-Heinz Kreul, Hans Neuber, Thomas Welsch und Georg Wich, Kassenprüfer: Wolfgang Teupel und Werner Reinhardt.

Dritter Bürgermeister Markus Wich erläuterte, dass seitens der Stadt Kronach für die Feuerwehren Gundelsdorf, Knellendorf und Höfles drei baugleiche Fahrzeuge beschafft werden sollen. Diese Fahrzeuge sollen Wasser führen und mit Atemschutzgeräten ausgestattet werden. Es würden auch für alle Wehren im gesamten Stadtgebiet neue Feuerwehrschutzanzüge bis Ende April beschafft. Diese Maßnahme habe ein Gesamtvolumen von 350 000 Euro.

Kreisbrandmeister Martin Panzer ging auf die Beschaffung des neuen Einsatzfahrzeuges ein. Hier sei zu berücksichtigen, dass das Einsatzgebiet relativ groß und die Wasserversorgung nicht überall die beste sei. Er sprach auch die notwendigen Umbaumaßnahmen am Feuerwehrhaus an, die im Zuge der Neubeschaffung des Fahrzeuges notwendig würden. Insbesondere nannte er hier abgetrennte Umkleidemöglichkeiten. red