Gundel war in Topform

Die Herren des TSV Untersiemau fertigten in der Verbandsliga die zweite Vertretung des TTC Tiefenlauter ab und unterstrichen damit ihren ausgezeichneten zweiten Tabellenplatz. In der Bezirksoberliga feierte Schlusslicht TSV Scherneck gegen den TSV Unterlauter den ersten Saisonsieg.

Einen Tag später gab es aber für Scherneck beim FC Adler Weidhausen nichts zu erben. In der Bezirksliga behauptete sich zwar der TTC Rödental II beim TSV Untersiemau III, konnte aber mit dem Tabellenzweiten TTC Tiefenlauter III (noch) nicht gleichziehen, da dieser ebenfalls siegreich war (beim TSV Unterlauter II). Der Spitzenreiter SV Meilschnitz setzte seinen Siegeszug mit einem Kantersieg gegen den TV Ebersdorf fort.

Verbandsliga Herren

TSV Untersiemau - TTC Tiefenlauter II 9:1

Der Relegationsplatz-Inhaber aus Tiefenlauter, der ohne sein mittleres Paarkreuz antrat, wurde von den Hausherren deutlich in die Schranken gewiesen. Dabei hätte nach den Doppeln nicht unbedingt eine 3:0-Führung zu Buche stehen müssen.

Das Gäste-Duo Vesely/Deffner blieb nämlich nach der 2:1-Satzführung zweimal hauchdünn mit 10:12 auf der Strecke, und das Paar K. Müller/Fuhrmann brachte die 2:0-Satzführung nicht ins Ziel. In den ersten drei Einzeln gab Untersiemau aber nur einen unbedeutenden Satz ab und lag so bereits mit 6:0 in Front. Fabian Markert führte gegen Martin Deffner zwar nach Sätzen mit 2:0, doch dann geriet er mehr und mehr auf die Verliererstraße. Dies war aber auch schon der einzige Punkt für die Gäste, denn in den weiteren drei Begegnungen ließ sich Untersiemau nicht die Butter vom Brot nehmen.

Ergebnisse: Bozek/Gundel - Baca/M. Müller 3:1, Krol/Markert - Vesely/Deffner 3:2, Florschütz/Hennemann - K. Müller/Fuhrmann 3:2, Bozek - Vesely 3:0, Krol - Baca 3:1, Gundel - K. Müller 3:0, Markert - M. Deffner 2:3, Florschütz - Fuhrmann 3:0, Hennemann - M. Müller 3:0, Bozek - Baca 3:1.

Bezirksoberliga Herren

TSV Scherneck - TSV Unterlauter 9:3

Der Grundstein für den Sieg wurde von Scherneck nach der knappen 3:2-Führung mit gleich drei Einzelerfolgen in Serie gelegt. Unterlauter verkürzte zwar durch den jungen Anton Kleiner auf 6:3, doch prompt gewannen die Einheimischen erneut drei Einzel am Stück. Beste Punktesammler beim Gewinnerteam waren Dominik Klein und Holger Ehrlich (je 2,5).

Ergebnisse: Klein/Ehrlich - Meyer/Meyer 3:0, Kostin/Kalb - Probst/Haake 0:3, Zapf/Dennstädt 3:0, Klein - G. Meyer 3:0, Kostin - Probst 1:3, Ehrlich - Kiefel 3:2, Zapf - Haake 3:0, Kalb - B. Meyer 3:1, Dennstädt - Kleiner 2:3, Klein - Probst 3:2, Kostin - G. Meyer 3:0, Ehrlich - Haake 3:1.

FC Ader Weidhausen - TSV Scherneck 9:3

Mit dem Gewinn von je zwei Doppeln und Einzeln brachte sich das Adler-Sextett mit 4:1 in Front. Als Tania Fischer im Spitzenduell gegen Klein mit 11:9 im fünften Satz die Oberhand behalten hatte, ließen danach auch ihr Mann Andre und Sohn Joel nichts anbrennen.

Ergebnisse: J. Fischer/Rauscher - Kostin/Butsch 3:1, T. Fischer/Gregor - Klein/Ehrlich 2:3, A. Fischer/Leffer - Kalb/Dennstädt 3:1, T. Fischer - Kostin 3:1, A. Fischer - Klein 3:2, J. Fischer - Kalb 1:3, Rauscher - Ehrlich 3:0, Leffer - Butsch 3:0, Gregor - Dennstädt 1:3, T. Fischer - Klein 3:2, A. Fischer - Kostin 3:1, J. Fischer - Ehrlich 3:0.

Bezirksliga Herren

TSV Unterlauter II - TTC Tiefenlauter III 3:9

Mit einer 6:1-Führung hatten die Gäste schon mehr als den Grundstein zum Auswärtserfolg gelegt. Dass es letztlich ein deutlicher Sieg wurde hatte auch seinen Grund darin, weil der TTC in drei der fünf Entscheidungssätze die Oberhand behielt. Fünf der neun Punkte gingen bei Tiefenlauter auf das Konto von Thomas Deffner und Günter Fuhrmann (je 2,5).

Ergebnisse: Florschütz/Meyer - Müller/Buhr 1:3, Stang/Stang - Deffner/Fuhrmann 1:3, Fritsch/Bähring - Schwabe/Müller 3:1, Florschütz - Deffner 0:3, L. Stang - Müller 2:3, R. Stang - Schwabe 0:3, Meyer - Fuhrmann 2:3, Fritsch - Müller 3:2, Bähring - Buhr 2:3, Florschütz - Müller 0:3, L. Stang - Deffner 3:2, R. Stang - Fuhrmann 1:3.

TSV Untersiemau III - TTC Rödental II 6:9

Als die Hausherren sich einen knappen 4:3-Vorsprung verschafft hatten, konterte der Rangdritte mit fünf Siegen am Stück. Nach diesem 4:8-Zwischenstand kam der TSV zwar auf 6:8 heran, doch dann machte der unbezwungen gebliebene Werner Mex den Sack zu. Neben Mex blieb bei Rödental noch Uwe Hartel ungeschlagen.

Ergebnisse: Bürger/Deuerling - Reichert/Philipowski 3:2, Heinze/Knaus - Hartel/Steckmann 2:3, Elflein/Beyer - Schelhorn/Mex 1:3, Bürger - Reichert 3:0, Deuerling - Hartel 0:3, Heinze - Philipowski 3:2, Elflein - Steckmann 3:1, Beyer - Mex 0:3, Knaus - Schelhorn 0:3, Bürger - Hartel 0:3, Deuerling - Reichert 1:3, Heinze - Steckmann 1:3, Elflein - Philipowski 3:1, Beyer - Schelhorn 3:2, Knaus - Mex 2:3.

SV Meilschnitz - TV 1886 Ebersdorf 9:1

Ergebnisse: Buhr/Wolf - Fischer/Hofmann 3:2; Friedmann/Maaser - Quaschigroch/Klaus Lindner 3:1; Müller/Schiller - Steffen Lindner/Julia Ballhaus 3:0; Friedmann - Klaus Lindner 3:1; Buhr - Quaschigroch 2:3; Wolf - Hofmann 3:0; Müller - Fischer 3:1; Maaser - Julia Mennert 3:0; Schiller - Steffen Lindner 3:0; Friedmann - Quaschigroch 3:1.

Bezirksklasse A Gruppe 2 Nec

TV 1886 Ebersdorf II - FC Adler Weidhausen II 2:9

Ergebnisse: Schamberger/Scheibl - Götz/ Rögner 0:3; Steffen Lindner/Dieter Dennstädt - David Fischer/Hoger 1:3; Welsch/ Kathrin Mennert - Heinel/Grönert 0:3; Schamberger - Götz 1:3; Scheibl - Heinel 2:3; Steffen Lindner - Rögner 0:3; Dieter Dennstädt - David Fischer 0:3; Welsch - Grönert 3:2; Kathrin Mennert - Hoger 0:3; Schamberger - Heinel 3:0; Scheibl - Götz 1:3. de