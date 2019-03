Gunda Löw feiert 95.

"Sie hat immer noch das Kommando", verriet Sohn Bernhard Löw lachend. Damit meinte er seine Mutter Gunda, die am Donnerstag ihren 95. Geburtstag feierte.

"Und sie ist immer noch fit", ergänzte Tochter Hildegard und bewirtete die vielen Gäste. Neben Freunden, Familie und Nachbarn gratulierten auch die stellvertretende Landrätin Rosi Kraus (CSU), Bürgermeisterin Rose Stark (SPD/Ökol.) und Marktgemeinderat Georg Nützel (WTH).

Die Jubilarin erblickte vor 95 Jahren in Oberzaunsbach das Licht der Welt. Sie stammt aus dem Gasthaus Alt und hatte zwei jüngere Schwestern, Hilde und Luise. Gunda Löw ging in Wannbach zur Schule und wurde in Hetzelsdorf konfirmiert. Sie musste in der elterlichen Gast- und zugehörigen Landwirtschaft fleißig mithelfen. "Ostern 1950 habe ich meinen Jugendfreund, den Hans, geheiratet", erzählte Gunda Löw. Sie bekamen Bernhard und Hildegard. Mittlerweile hat sie sechs Enkel und drei Urenkel.

Da der Ehemann als Bürgermeister viel unterwegs war, musste die Jubilarin die Bäckerei fast alleine führen. 1956 machte sie als eine der ersten Frauen in der Gegend den Führerschein und fuhr zweimal in der Woche Brot und Brötchen aus. "Und sie hat die Planung für die neue Bäckerei gemacht", warf Sohn Bernhard Löw ein. Sie liebt die Natur und liest jeden Tag fünf Zeitungen. Ein wenig traurig macht Gunda Löw, dass sie nicht mehr in die Kirche gehen kann, denn sie ist nicht mehr gut zu Fuß. "Sie hat uns Stil und Benehmen beigebracht und uns zu kulturellen Veranstaltungen gefahren und wieder abgeholt. Auch wenn es 12 Uhr nachts war und sie um 3 Uhr wieder raus musste", schwärmte Bernhard Löw.