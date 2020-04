Gummistiftung hilft, wenn zu Hause alles zu viel wird

Die ganze Familie zu Hause - was vor der Corona-Krise für viele Eltern noch eine schöne Vorstellung war, stellt jetzt den ganzen Alltag auf den Kopf. Seit mehr als zwei Wochen sind die Schulen und Kitas nun geschlossen. Auch Vereine, Beratungsstellen und andere Angebote haben ihre Dienste weitestgehend eingestellt. Die Ausgangsbeschränkungen fahren das soziale Leben auf ein Minimum herunter. Wie lange die Situation noch so anhalten muss, ist ungewiss.

Um Familien die Möglichkeit zu geben, sich bei Konflikten und Überforderung Hilfe zu holen, hat die Geschwister-Gummi-Stiftung ein Krisentelefon eingerichtet. Montags bis freitags zwischen 9 und 11 Uhr erhalten Eltern und Kinder telefonische Beratung durch erfahrene Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe.

Konflikte ohne Gewalt lösen

Unter der Telefonnummer 09221/828282 können Betroffene ab sofort Rat und Hilfe suchen. Egal ob es darum geht, in Krisen Entlastung zu finden, fürsorglich mit sich selbst und den Kindern umzugehen oder schwierige Familienkonflikte ohne Gewalt zu lösen - die Beratung erfolgt vertraulich und auf Wunsch auch anonym. Für viele Eltern stellt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schon unter normalen Umständen eine Herausforderung dar. Doch nun ist vieles, was Familien sonst unterstützt, zum Erliegen gekommen. Wohin also mit den Kindern, wenn man arbeiten muss, aber die Großeltern schützen möchte? Wen um Hilfe bitten, wenn niemand kommen darf?

Die Zwangspause stellt Eltern und Kinder teils unter massiven Stress. Kleine Kinder verstehen kaum, was los ist. Sie spüren jedoch die Verunsicherung ihrer Eltern und reagieren darauf - häufig mit Angst, Wut oder Aggression. Fühlbar anders, als es Mütter und Väter sonst kennen. Und Jugendliche, die sowieso schon nicht jede Regel von Erwachsenen ernst nehmen, haben Mühe damit, sich an die Beschränkungen zu halten. Lieber würden sie sich mit anderen treffen, als den Berg an Schulaufgaben zu bearbeiten, den die Lehrkräfte bereitstellen. Doch die Vorgaben sind nicht verhandelbar und das macht es umso schwieriger.

Auf ihre Kinder einzugehen fällt Erwachsenen oft schwer, wenn der eigene Kopf voll ist mit Sorgen um den Job, die Gesundheit oder die Existenz. Da es kaum mehr Ausweichmöglichkeiten gibt, entladen sich die Konflikte zu Hause.

Die Nerven liegen blank

Nicht alle Familien haben eine große Wohnung, in der man sich aus dem Weg gehen kann, wenn die Stimmung kippt. Bei Eltern und Kindern liegen die Nerven blank. Die Belastungen sind größer denn je.

Das Krisentelefon ist ein Angebot des Kinderschutz-Zentrums der Geschwister-Gummi-Stiftung und steht vorerst den ganzen April zu Verfügung. red