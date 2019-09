Bonbonkochen ist eine wahre Kunst. Holger Müller, Mitarbeiter in der Produktion von Dr. C. Soldan, weiht am Samstag, 28. September, von 14 bis 16 Uhr in die Produktionsgeheimnisse der Fruchtsaft-Bären ein. Im Anschluss lädt Herr Müller zum gemeinsamen Gummibären-Gießen. Die Veranstaltung findet in den Bürgerstuben, Reuther Weg 6, statt. Anmeldung unter www.freizeitamt-weisendorf.de. red