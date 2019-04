Gummibärchen-Gießen mit Dr. C. Soldan

Die Caritas Soziale Beratung Höchstadt veranstaltet am Freitag, 26. April, von 14 bis 16 Uhr, wieder das Kontakt-Café. Auf das Rühren kommt es an, auf die Temperatur, auf die Qualität der Zutaten. Und auf die Rezeptur. Bonbonkochen ist eine wahre Kunst. Holger Müller, Mitarbeiter in der Produktion von Dr. C. Soldan, weiht an diesem Nachmittag in die Produktionsgeheimnisse von "Em-eukal" - dem Bonbon nur echt mit der Fahne - und den Fruchtsaft-Bären "Original Bärengarten" ein. Im Anschluss lädt er ein zum gemeinsamen Gummibärchen-Gießen. Die Veranstaltung ist ohne Anmeldung und findet im Pfarrzentrum St. Stephanus, Hauptstraße 21, statt. red