Gummi-Stiftung sucht neue Sprachpaten

Die Geschwister-Gummi-Stiftung engagiert sich bei der Integration und Betreuung von Flüchtlingen. Aktuell werden ehrenamtliche Sprachpatinnen und -paten gesucht, die Kinder und Erwachsene im Erlernen der deutschen Sprache unterstützen möchten.

Die Treffen finden in der Regel einmal wöchentlich, ganz nach individueller Absprache statt, Räumlichkeiten stehen im Familientreff, in den Horten oder in den Schulen zur Verfügung. Die Paten werden mit Tipps, Anregungen und entsprechendem Material unterstützt. Verstärkt wird nach sprachlicher Hilfe für die Erwachsenen gesucht.

Neben dem Sprachkurs ist eine zusätzliche Unterstützung sehr hilfreich, wenn es um die Prüfungsvorbereitung geht. Die Sprachpaten erleben diese Aufgabe als sehr bereichernd und freuen sich über die Fortschritte ihrer Schützlinge. Nebenbei findet hier ein echter Austausch über Gepflogenheiten, Werte und das Alltagsleben statt.

Ein erstes Treffen für alle Interessierten findet am Dienstag, 18. September, um 19.30 Uhr im Familientreff der Geschwister-Gummi-Stiftung in Kulmbach, Negeleinstraße 5, statt. red