Am Samstag gegen 11.20 Uhr wurde in Fabrikschleichach auf Höhe der Gaststätte festgestellt, dass ein Gullydeckel aus dem Kanaleinlauf herausgehoben worden war. Der Gullydeckel ist verschwunden. Gegenstand laufender Ermittlungen ist aktuell, wann und von wem der Gullydeckel herausgehoben und entfernt worden war. Als Tatzeit könnte die Nacht in Frage kommen? Wer kann der Polizei in Haßfurt Hinweise geben, Ruf 09521/9270?