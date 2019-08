Guitarreros gastieren im Regena

Das Regena Gesundheits-Resort & Spa präsentiert am Freitag, 23. August, ab 20 Uhr "Die Guitarreros" live. Das Duo spielt instrumentale Gitarrenmusik der Extraklasse. Rhythmisches Feuer, spielerische Virtuosität, Spaß und Lebensfreude legen die Zwillinge Volker und Torsten Schubert in ihr Spiel hinein. In ihren Konzerten sind vor allem eigene Kompositionen im Stile des Flamenco Nuevo, Samba und Bossa nova zu erleben. Hinzu kommen bekannte lateinamerikanische Stücke, wie z. B. "Brazil" und "Besame Mucho" oder Hits der Gipsy Kings, welche von den Guitarreros bearbeitet wurden. Musikalisch geht es auf Reisen nach Spanien, Indien, den Orient und Brasilien. Ein wichtiger Bestandteil ist die melodische Improvisation. Der Eintritt zum Konzert ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. sek